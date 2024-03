Shopping Ibirapuera terá Point do Coelho para agitar a Páscoa

O Shopping Ibirapuera está preparando uma Páscoa muito especial este ano, com muita diversão e alegria. Nos dias 29, 30 e 31 de março o shopping realizará o “Point do Coelho”, um espaço dedicado às crianças e a toda a família.

Localizado no Piso Jurupis o evento contará com a presença de um personagem fantasiado de coelho que irá interagir com os pequenos e posar para fotos. Além disso, as crianças também poderão participar de atividades como pintura no rosto.

O objetivo do evento é proporcionar momentos de interação com o público, além de oferecer um espaço para comemorar a Páscoa de maneira lúdica e criativa.

Serviço:

Local: Piso Jurupis (em frente a loja PBKKIDS)

Dias: 29, 30 e 31 de março

Horário da pintura de rosto: 13h às 19h

A atração é gratuita. Atividades recreativas para todas as idades.