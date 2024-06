Shopping Ibirapuera será palco do Parque: “Camping – Os Jovens Titãs em Ação”

Entre os dias 04 e 28 de julho no Shopping Ibirapuera, as crianças poderão curtir e se aventurar em um Parque, divertido, cheio de cores e temas com os personagens. O Camping – Os Jovens Titãs em Ação funcionará todos os dias, das 13h às 19h (última turma às 18h30). Chegou a hora dos pequenos heróis e heroínas mostrarem seus “super poderes” com os heróis teens mais amados da DC Comics.

O parque apresenta o tema “Camping”, e envolverá toda sua irreverência e tom aventureiro em brinquedos que vão desde uma divertida interação na atração “Brincando com a Ravena”, muita emoção na Torre da Estelar, desafios com o Robin e o Silkie entre paredes de elástico e um escorregador bem diferente. O Ciborgue traz um espaço muito especial para as crianças e adultos cadeirantes, em um balanço tematizado com o Herói. Tem ainda a Oficina pintura, onde a criançada vai colorir personagens preferidos dos Jovens Titãs em Ação.

“No mês de férias escolares procuramos sempre oferecer ao nosso público atrações em que as crianças possam gastar suas energias. Este parque traz muitas atividades, e o objetivo é atrair o público infantil que já se identifica com os personagens dos canais eletrônicos, Cartoon Network, Youtube e Netflix. Nossa expectativa é atender mais de 5 mil crianças”, afirma Ricardo Portela, gerente de marketing.

O tema já possui quase 3 milhões de inscritos no canal do Youtube “DC Kids”, e 98% de relevância na transmissão televisiva. Os Jovens Titãs em Ação, representam, hoje, a mais forte propriedade em um público-alvo infantil formado por ídolos mirins apaixonados pelo mundo dos heróis. Coloridos, divertidos, irreverentes, engraçados e poderosos, vem conquistando cada vez mais o público, com a liderança do personagem Robin.

O evento “Camping Os Jovens Titãs em Ação” foi concebido pela empresa Ludi Experience, licenciada da Warner Bros Consumer Products, e chega ao Shopping Ibirapuera. Para deixar a família toda no clima da nova atração, a Loja Oficial DC Comics oferece diversos produtos dos super-heróis, entre roupas, acessórios e itens de decoração.