Shopping Ibirapuera retoma programação teatral gratuita para as crianças

Mesmo após o final das férias, a criançada terá diversão garantida, nos finais de semana, com a programação especial do Shopping Ibirapuera. O “Teatrando” que tem chamado atenção do público ao longo de suas edições, contará com uma variedade de narrativas para entreter e estimular a imaginação dos pequenos e de toda a família.

As apresentações acontecerão todos os sábados e domingos, no Piso Moema, a partir do dia 17/02. O intuito é oferecer diversão e promover interatividade com o público presente. “Princesas, O caminho da floresta encantada, Jonas e a Baleia, O folclore do Saci, estão entre os espetáculos.

Confirma a programação completa:

09/03 – Conto: A verdadeira Páscoa

Cia: Von Feffer

Duração: 45 minutos

Nessa história a Dona Coelha junto aos animais vão se preparar para distribuir ovos de chocolates, pois está chegando à festa de Páscoa. No caminho uma passarinha encontra uma cesta de chocolates no caminho e os levam embora, ela havia pensado que a cesta de chocolates fosse uma cesta de ninho de pintinhos abandonados. Esta confusão se desfaz quando os animais explicam para a passarinha o verdadeiro significado da Páscoa.

10/03 – Conto: Universo Intergaláctico

Cia: Varinha Mágica

Duração: 45 minutos

Em um mundo de galáxias estreladas, Pepe, um mini grande astronauta tenta descobrir qual o motivo da sua viagem e se valeu a pena orbitar tantos universos intergalácticos.

16/03 – Conto: Mala de tralha

Cia: Mala de tralha

Duração: 45 minutos

Através de objetos, caracterizações, vozes e caretas, todas tiradas de uma mala antiga de viagens, convidamos o público adulto, infantil e jovem, a entrar em uma espécie de portal da imaginação dos sonhos. E é com muita diversão e ludicidades que levamos a todos a embarcar nessa aventura recheada de terríveis piratas, encantadoras princesas, lobos famintos, fantasmas assustadores entre outras criaturas incríveis e seus reinos fantásticos. Essa é a proposta do malha e tralha, com objetos simples fazer do momento uma sensação diferente, nova!

17/03 – Conto: Entre Ciclos

Cia: Érico Danda

Duração: 45 minutos

É um palhaço excêntrico, que passa por uma jornada cheia de aventuras e descobrimentos, em que o tempo passa de maneira lúdica e divertida. Um espetáculo para todas as idades, de maneira leve o tempo passa como uma brincadeira de criança.

23/03 – Conto: A história do Leão

Cia: Entreestrelas

Duração: 45 minutos

Esta história mostra as aventuras de um leão jovem de nome Simba, herdeiro de seu pai, Mufasa. O tio malvado de Simba, Oscar, planeja roubar o trono de Mufasa atraindo pai e filho para uma emboscada. Simba consegue escapar e somente Mufasa morre. Com ajuda dos seus amigos Timon e Pumba, ele reaparece como adulto para recuperar sua terra que foi roubada.

24/03 – Conto: Seja Malvindo

Cia: Varinha Mágica

Duração: 45 minutos

Vandinha é expulsa do colégio por uma brincadeira cruel. Por isso seus pais decidem mandá-la para um colégio interno, onde acontecerá muitas travessuras.

Serviço:

* Evento gratuito

Local: Piso Moema – ao lado do banco Itaú.

Faixa etária: livre

Período: 17, 18, 24 e 25 de fevereiro.

2, 3, 10, 11, 16, 17, 23 e 24 de março.

Horário: 15h

Duração: de 45 a 50 minutos

Orientações gerais: Espaço aberto, com área prevista apenas para crianças. A participação das crianças é de inteira responsabilidade dos pais que devem permanecer no local durante todo o evento. Duração das apresentações é de até 45/50 minutos. Recomendamos chegar com 15 minutos de antecedência.

Shopping Ibirapuera

Horário: 10h às 22h

Tel: (11) 5095 2300

Twitter: @Ibirapuera

Facebook: /Ibirapuera

Instagram: @shoppingibirapuera