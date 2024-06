Shopping Ibirapuera dá início a 1ª edição do Arraiá do Ibira no próximo dia 25 de maio

O Shopping Ibirapuera, iniciará a 1ª edição do Arraiá do Ibira, um evento repleto de diversão para toda a família.

O evento acontecerá aos sábados, domingos e feriados, entre os dias 25 de maio e 23 de junho, das 14h às 20h.

Dentre as principais atrações estão: brincadeiras para entreter os pequenos, espaços instagramáveis, com locais decorados para garantir as melhores fotos e memórias, barraca de pipoca, com pipoca fresquinha para saborear durante toda a programação e barraca de algodão doce.

Para participar, os pais ou responsáveis deverão baixar o aplicativo do Shopping Ibirapuera e resgatar o cupom na área de eventos. Ao apresentar o cupom na bilheteria, o responsável receberá 35 ibis (notinhas de dinheiro fictício) que darão direito a participar de todas as atividades do evento.

O evento é gratuito e destinado a crianças de 03 a 12 anos.

Serviço:

Local: Piso Moema – ao lado do banco Itaú.

Período: 25 de maio a 23 de junho

Horário: 14h às 20h.

Shopping Ibirapuera

Horário: 10h às 22h

Tel: (11) 5095 2300

Twitter: @Ibirapuera

Facebook: /Ibirapuera

Instagram: @shoppingibirapuera

