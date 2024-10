Shopping Ibirapuera celebra Halloween com DJ, concurso de fantasias e atrações para as crianças

No próximo dia 26 de outubro, o Shopping Ibirapuera se transformará em um espaço repleto de diversão para comemorar o Halloween. Com atividades gratuitas, o evento que começa às 13h e vai até às 18h, promete entreter toda a família, com uma programação especialmente pensada para as crianças.

A festa, inspirada na temática “Doces e Travessuras”, contará com um cenário decorado com monstros divertidos, prontos para tirar fotos com o público. Para deixar o clima ainda mais doce, um carrinho de algodão doce estará disponível, garantindo a alegria dos pequenos.

Um dos pontos altos e do evento será o concurso de fantasias, que premiará as produções mais criativas. “Nosso objetivo é oferecer uma tarde repleta de diversão e boas memórias para as crianças, seguindo a tradição do Halloween, comenta Ricardo Portela, gerente de marketing do shopping.

O Halloween, celebrado mundialmente no dia 31 de outubro, é uma das tradições mais antigas do mundo, tendo origem há mais de 3 mil anos, fazendo parte de um festival que comemora a transição do verão para o inverno.

Serviço:

Data: 26 de outubro

Horário: das 13h às 18h

Local: Piso Moema, ao lado do Itaú

Entrada: Gratuita

Classificação etária: Livre