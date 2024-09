Shopping Ibirapuera agita o Dia das Crianças com clássicos do Rock

Este ano o Shopping Ibirapuera promoverá uma atração especial para o Dia das Crianças: o Rock For Kids. O evento promete garantir uma imersão no mundo dos clássicos do rock para os pequenos. Além disso, também será garantia de diversão e nostalgia para os pais e toda a família.

Na programação constam os espetáculos “Kiss for Kids”, “Beatles for Kids” e “Queen for Kids”. Durante as apresentações, com previsão de uma hora e meia de duração, os músicos, o Recruta Rock e o Sargento Pimenta farão a interação com o público. No final de cada show os integrantes das bandas estarão à disposição para fotos.

*É recomendável chegar com 15 minutos de antecedência.

Programação Completa:

12/10 – Beatles for Kids – às 15h

12/10- Queen for Kids – às 18h

13/10 – Kiss for Kids – às 15h

Serviço:

Evento gratuito

Local: Piso Moema – ao lado do Banco Itaú.

Faixa etária: livre

Duração: 1h30min