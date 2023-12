Shopping Granja Vianna traz oficinas natalinas para a programação do Clubinho do Granja

O Shopping Granja Vianna leva o clima da época mais mágica do ano para o Clubinho do Granja. O espaço lúdico do shopping center torna-se o ambiente perfeito para quem ama o Natal, quer brincar com os amigos e soltar a imaginação customizando gorros, biscoitos e taças, além de produzir cartões temáticos e enfeites natalinos.

“É hora de ajudar os pais a decorarem a casa, entrar no clima festivo e se divertir com toda a turma. Vamos encerrar o ano com uma programação repleta de alegria e ensinando as crianças enquanto brincam com as atividades interativas”, diz Natalia Zerbini, gerente de Marketing do Shopping Granja Vianna.

No dia 9, as crianças preparam cartões para presentear os familiares e amigos. No dia 16, é a vez de colocar a mão na massa para enfeitar biscoitos temáticos, enquanto no dia 23 a turma produz enfeites para decorar a casa. A agenda termina com os participantes soltando a imaginação e customizando as taças para a ceia de réveillon, no dia 30. O Clubinho do Granja acontece todos os sábados, das 14h às 21h. Para participar, basta realizar um cadastro no próprio espaço, no Piso L1, ao lado da Polo Wear. As vagas são limitadas.