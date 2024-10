Shopping Granja Vianna prepara programação especial em comemoração ao Mês das Crianças

O Shopping Granja Vianna prepara uma programação imperdível para comemorar o Mês das Crianças. O Parque Miraculous é a atração do shopping center perfeita para reunir os amigos e criar diferentes desafios, enquanto o Game Station é a dica para os fãs de jogos eletrônicos. Universo Kids traz atividades interativas para todos os gostos e Zuzubalândia – O Filme chega as telonas de cinema do empreendimento completando a agenda especial. No dia 12, ainda são distribuídos guloseimas e balões.

“Nossa programação está imperdível! Preparamos atrações que prometem agradar todos e garantir muita diversão nesse período tão aguardado pelas crianças. Queremos que as famílias aproveitem cada momento e ficamos felizes em fazer parte dessa celebração”, diz Natália Zerbini, gerente de Marketing do Shopping Granja Vianna.

O parque temático de Miraculous, localizado na Praça de Eventos, Piso L1, oferece um circuito repleto de obstáculos e dois escorregadores, tudo ambientado nas cores vibrantes do seriado. Os ingressos variam de R$ 50 para 40 minutos a R$ 90 para 180 minutos, com opções de tempo intermediário. O parque segue o horário de funcionamento do shopping center: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Se a ideia é brincar o dia inteiro, o Universo Kids, localizado no Piso L2, é uma ótima opção. O ambiente oferece pula-pula, piscina de bolinhas, área kids e muito mais, que estimulam a imaginação dos participantes. O Game Station é ideal para os fãs de jogos eletrônicos, mas se a ideia é conferir as novidades do cinema, a Cinemark não decepciona e exibe Zuzubalândia – O Filme. No longa, Zuzubalândia é um reino encantado onde tudo é feito de comida. Ao lado desse lugar mágico vive uma Bruxa que não gosta de se alimentar. Disfarçada de Web Influencer, ela convence as abelhas a pararem de polinizar e seguirem profissões como youtubers, designers de sobrancelha, professoras de ioga e outras. Em pouco tempo a comida do reino começa a acabar e o único jeito de salvá-lo é passar pelo exército de zumbis da Bruxa e polinizar a última flor mágica da Floresta Mamônica. Será que nossa heroína Zuzu vai dar conta do recado?

As celebrações ganham um toque extra no dia 12 de outubro, sábado, quando o shopping distribui gratuitamente algodão-doce, maçãs do amor e balões a partir das 14h, tornando a experiência ainda mais encantadora para as crianças.