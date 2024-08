Shopping Granja Vianna prepara parque temático no clássico literário Pinocchio

O período de férias escolares se encerrou, mas a diversão continua no Shopping Granja Vianna. Conhecido por sua programação de lazer e entretenimento, o empreendimento apresenta mais uma novidade imperdível para as crianças aproveitarem: um parque temático inspirado na série Pinocchio & Friends. O boneco de madeira mais amado da literatura desembarca diretamente para a Praça de Eventos e promete muita diversão com um circuito de atividades lúdicas.

“Pinocchio é um clássico literário que, sem dúvida, fez parte da infância de tantas pessoas, atravessando gerações. É muito gratificante saber que, além de revivermos as memórias adormecidas daqueles que tiveram seus dias marcados por esse personagem, também podemos proporcionar muita diversão e alegria para nossas crianças com essa atração mágica e enérgica”, diz Natalia Zerbini, gerente de Marketing do Shopping Granja Vianna.

O parque infantil conta com um ambiente lúdico inspirado na série que estimula a imaginação dos pequenos. As crianças podem aproveitar e gastar energia no circuito de atividades que conta com giro radical, piscina de bolinhas, trilha de obstáculos e um escorregador inflável em tamanho gigante. O evento, que está localizado na Praça de Eventos, no Piso L1, é indicado para crianças de dois a 13 anos de até 1,60m de altura. Neste caso, as crianças a partir de 5 anos precisam ter supervisão de um adulto do lado de fora do brinquedo. Já as crianças com idade inferior a 5 anos devem estar acompanhadas por um adulto responsável dentro do brinquedo, sendo que apenas a criança paga a entrada, que custa a partir de R$50 para brincar até 40 minutos, R$60 para brincar de 41 a 80 minutos, R$70 de 81 a 120 minutos e R$80 para quem deseja aproveitar até 160 minutos.

Parque temático de Pinocchio & Friends

Data: de3 de agosto a 15 de setembro

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Valor: 0 a 40 minutos → R$50

41 a 80 minutos → R$60

81 a 120 minutos → R$70

121 a 160 minutos → R$80

Local: Piso 1 – Praça de Eventos

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5