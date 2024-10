Shopping Granja Vianna oferece mutirão da saúde gratuito

O Shopping Granja Vianna apoia o Outubro Rosa, mundialmente conhecido pelas iniciativas de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, com uma campanha mais do que especial. Em parceria com Rotary Club de Cotia – Mulheres Empreendedoras e a Revista Circuito, o shopping center proporciona serviços em prol da saúde gratuitamente. As participantes do mutirão também levam para casa um lenço cor-de-rosa para simbolizar a luta contra a doença.

“Queremos alertar todas as mulheres sobre a importância de realizar exames preventivos para reduzir o desenvolvimento do câncer de mama. De forma simples e rápida, é possível diagnosticar e iniciar o tratamento correto, aumentando em 95% as chances de cura”, diz Natalia Zerbini, gerente de Marketing do Shopping Granja Vianna.

Entre os serviços oferecidos, estão a realização de testes de glicemia, hepatite, orientações sobre automedicação, Reeducação Postural Global (RPG), alimentação saudável, importância dos exames da mama, orientação de postura, medição de pressão e prática de exercícios físicos. A campanha acontece no dia 19 de outubro das 10h às 16h, no Piso L1, ao lado da Calvin Klein e para participar, basta comparecer ao local, onde os atendimentos acontecem por ordem de chegada.

Outubro Rosa no Shopping Granja Vianna

Data: sábado, dia 19

Horário: das 10h às 16h

Local: Piso L1, ao lado da Calvin Klein

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5

Gratuito, sujeito à lotação