Shopping Granja Vianna garante a diversão das crianças com o Brinquedo da Patrulha Canina

O Shopping Granja Vianna traz a turma da Patrulha Canina para animar ainda mais as férias escolares das crianças. O shopping center garante a diversão de todos com um ambiente lúdico inspirado no universo do desenho e diferentes estações interativas, como tiro ao alvo, jogos eletrônicos, quebra-cabeça, escalada e piscina de bolinha.

“É a oportunidade perfeita para reunir os amigos, mesmo nas férias, embarcar pelo universo da turma e brincar com os personagens. O espaço é perfeito para estimular o raciocínio dos participantes e, claro, garantir a diversão de quem passeia pelo shopping center nesses últimos dias antes da volta às aulas”, diz Natalia Zerbini, gerente de Marketing do Shopping Granja Vianna.

Chase, Marshall, Rubble e Skye são os responsáveis por toda essa brincadeira. Os participantes se divertem com o tiro ao alvo, lançam foguetes no Everest, curtem os jogos eletrônicos no tablete, montam quebra-cabeça, participam de um desafio em realidade aumentada e testam as habilidades na piscina de bolinhas e na escalada. Para participar, basta ir até o Piso L1, na Praça de Eventos e garantir o ingresso de toda essa diversão: R$ 40 por 30 minutos de brincadeira e R$ 10 para 15 minutos adicionais. A atração acompanha o horário do empreendimento: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados das 14h às 20h. Crianças com necessidades especiais brincam gratuitamente, confira as regras no local.