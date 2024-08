Shopping Granja Vianna comemoria o Dia Mundial do Cachorro apresentando o Pet Park

O Shopping Granja Vianna convida as famílias e amigos para aproveitarem um dia de passeio em celebração ao Dia Mundial do Cachorro, que acontece no próximo dia 26. O empreendimento, que conta com uma programação democrática e versátil, inclui opções de lazer e entretenimento para que os tutores e seus pets tenham um dia agradável e especial.

“Nossos pets são companheiros leais que trazem alegria e leveza ao nosso dia a dia. No Shopping Granja Vianna, queremos que tanto os animais de estimação quanto seus tutores se sintam acolhidos e por isso, investimos em iniciativas que promovam o bem-estar de ambos.”, diz Natalia Zerbini, gerente de Marketing do Shopping Granja Vianna.

Localizado no Piso L1, o Pet Park é um espaço gratuito e divertido, equipado com quatro brinquedos, coletor de resíduos e bebedouro, ideal para que os pets possam brincar e socializar. O empreendimento também oferece banheiros adaptados para a entrada de pets no mesmo andar. Ao final do passeio, os clientes podem aproveitar a gastronomia de destaque com os restaurantes pet-friendly Outback, Coco Bambu, Pecorino e Pizza Hut.