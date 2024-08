Shopping Granja Vianna apresenta programação imperdível de cinema com filmes para todos os gostos

O Shopping Granja Vianna convida as famílias para aproveitarem o mês de agosto com os sucessos de bilheteria e as estreias mais aguardadas. Neste mês, o público encontra uma programação versátil que atende aos amantes de drama, animação, aventura, ação e muito mais. O público pode conferir os lançamentos de: É Assim que Acaba, Armadilha e Bordelands, além dos consolidados Meu Malvado Favorito 4 e Divertida Mente 2.

Os ingressos da Cinemark custam a partir de R$ 20 e podem ser adquiridos através do aplicativo, site ou nos postos de atendimento digitais. Para saber mais informações sobre as sessões, acesse https://www.shoppinggranjavianna.com.br/cinema.php.

Confira a programação:

É Assim que Acaba

Adaptação do livro de sucesso de mesmo nome, da autora Colleen Hoover. A obra conta a história de Lily Bloom e seu relacionamento com Ryle Kincaid, um famoso cirurgião. Na medida em que a relação avança, a protagonista se lembra de um antigo amor adolescente.

Gênero: Drama

Duração: 130 minutos

Classificação: 14 anos

Borderlands

Lilith é uma criminosa com um passado enigmático. De volta à sua cidade natal, a protagonista precisa encontrar a filha desaparecida de um influente proprietário de uma das mais poderosas empresas de armas da galáxia.

Gênero: Ação

Duração: 100 minutos

Classificação: 14 anos

Armadilha

Cooper e a filha adolescente estão em um show de música pop. O pai descobre que, na verdade, há um serial killer no local e o show é apenas uma armadilha para prendê-lo.

Gênero: Suspense

Duração: 105 minutos

Classificação: 14 anos

Saideira

Nesta comédia nacional, as atrizes Thati Lopes e Luciana Paes vivem duas irmãs que, embora não se vissem há anos, embarcam, juntas, em uma inusitada caça ao tesouro em busca de uma preciosíssima cachaça que receberam de herança.

Gênero: Comédia

Duração: 100 minutos

Classificação: 14 anos



Divertida Mente 2

Alegria, Raiva, Tristeza, Medo e Nojinho têm novidades na central de comandos da Riley e precisam se entender. Com a nova fase, a adolescência, Riley enfrenta a chegada de novos membros que comandam seus próximos passos: a Ansiedade, Tédio, Vergonha e Inveja.

Gênero: Animação

Duração: 100 minutos

Classificação: Livre



Deadpool e Wolverine

Em uma aventura cheia de adrenalina, Deadpool e Wolverine se unem para desbravar o mundo dos quadrinhos e fazem uma aliança improvável que permitirá uma experiência inesquecível no universo dos super-heróis.

Gênero: Ação

Duração: 125 minutos

Classificação: 18 anos