Shopping Frei Caneca terá evento de adoção de cães com algum tipo de deficiência

O primeiro evento do ano do Projeto Cãodeirante será na cidade de São Paulo e está marcado para o dia 20 de janeiro, sábado, no Shopping Frei Caneca, a partir das 11h. De acordo com as fundadoras do projeto, cerca de 10 animais estarão à espera de um novo lar.

Giovanna Perdomo, uma das fundadoras, celebra a parceria com o centro de compras, que já cedeu espaço para essa ação em anos anteriores. “Estamos muito felizes em contar novamente com essa parceria, de ter essa oportunidade de dar visibilidade aos animais com deficiência e destacar a missão do Projeto Cãodeirante.”

Ela conta que haverá cães de diferentes raças, portes e tipos de deficiência, mas todos os cães têm boa saúde. “Nossos eventos de adoção não são apenas sobre encontrar lares amorosos, mas também sobre quebrar estigmas e mostrar que todos os animais merecem uma chance”, diz Giovanna.

“Buscamos ser a ponte entre os pets com deficiência que estão invisibilizados em abrigos e as pessoas que tenham interesse em adotar um cão ou gato. Para sermos ponte, trabalhamos com conscientização e informação”, completa Sophia Porto, também fundadora do projeto.

Elas ressaltam, no entanto, que a adoção definitiva só acontece depois de todo um processo de análise e avaliação, para verificar se o candidato a tutor realmente está apto a adotar o pet.

O evento conta também com o apoio das empresas Fórmula Natural, Dog Friends Forever e Fe Uip Fotografia.