Shopping Feirinha da Madrugada celebra 206 anos do Brás com desfile de moda, bolo e lançamento de bandeira

O Shopping Circuito de Compras (CDC) – Feirinha da Madrugada e a organização não governamental Renassaince apresentam no dia 8 de junho, a partir das 7h, um desfile de moda sustentável e looks de inverno disponíveis nas lojas do maior shopping popular das Américas. O evento integra o calendário comemorativo do aniversário de 206 anos do bairro do Brás, em São Paulo. A festa terá bolo de aniversário de dois metros e o lançamento de uma bandeira para o bairro.

O evento começará às 7h, quando o movimento está intenso no shopping, que abre ao público à meia-noite. Primeiramente, serão apresentados 20 looks de inverno; na sequência, virão as 12 criações de moda sustentável, confeccionadas a partir de materiais como tampinhas de garrafa, lacres de latinhas, jornais e garrafas pet, entre outros. A trilha sonora será executada ao vivo por novos talentos, com gêneros musicais como samba, sertanejo e forró.

As roupas feitas de material reciclado foram criadas pelos alunos e alunas do projeto de Qualificação, Emprego e Renda da ONG Renassaince, que ensina modelagem e corte e costura para trabalhadores do Shopping CDC – Feirinha da Madrugada e do bairro.

“O Brás é um símbolo do empreendedorismo brasileiro e um hub importante da indústria da moda. São gerações e gerações que se sucederam no comércio de roupas, que desenvolveram know-how, abriram espaço, fizeram o nome do bairro”, considera André Seibel, CEO do shopping. “Todos os dias alguém começa a empreender aqui. É importante celebrar a tradição do Brás para os que estão chegando”, complementa.

Inaugurado em 2022, o CDC é uma parceria público-privada com a Prefeitura de São Paulo que oferece aos empreendedores informais do centro o aluguel subsidiado, sob a função social de profissionalizar e disciplinar o comércio ambulante. O centro comercial soma 5.400 boxes e lojas, 315 vagas de ônibus, 2.400 vagas de carros, estrutura de acessibilidade, climatização, Wi-Fi, elevadores, banheiros e praça de alimentação. O aluguel do box é facilitado aos novos lojistas, que contam com assessoria do Sebrae e dispensa de consulta ao Serasa.

DESFILE DE MODA SUSTENTÁVEL E FESTA DE 206 ANOS DO BRÁS

Dia 8/6, a partir das 7h

CDC – Feirinha da Madrugada

Rua São Caetano, 812, Brás

Entrada gratuita

Para mais informações:

Circuito de Compras – Feirinha da Madrugada

Rua São Caetano, 812 – Brás, São Paulo

WhatsApp: 11 99595-4100

E-mail: comercial@circuitosp.com.br