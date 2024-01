Shopping em Alphaville oferece atividades de lazer gratuitas para os pequenos

As famílias com crianças que passarem pelo Alpha Square Mall, em Alphaville, no sábado, dia 27, das 13h às 17h, irão se divertir com a programação gratuita do Kids Club. A atração encanta dezenas de visitantes com diferentes atividades a cada final de semana, em ambiente acolhedor e seguro.

Na programação deste sábado, a equipe de recreação envolverá os pequenos com atividades, como: brincadeiras de época, roda de cantigas, jogos com bola, desenhos para colorir, entre outras. O lazer acontecerá ao ar livre, em meio ao jardim do mall.

O Alpha Square Mall é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia, serviços, boutiques no segmento de moda e espaços com estética, beleza e bem-estar.

Kids Club do Alpha Square Mall

Data: 27 de janeiro de 2024

Horário: das 13h às 17h

Programação:

Brincadeiras de época

Roda de cantigas

Jogos com bola

Brincadeiras animadas

Desenhos para colorir