Shopping Eldorado recebe Messi Experience em abril de 2025

Com o intuito de levar o público a viver de forma interativa a vida e a carreira do craque argentino Leo Messi, a “The Messi Experience – A Dream Come True” fará sua estreia no Brasil em abril de 2025. Após passagens por Los Angeles, Miami e Buenos Aires, a exposição acontecerá em São Paulo, no Shopping Eldorado. E para o público que deseja visitar a atração, os ingressos estarão disponíveis para compra a partir desta segunda-feira (09), com valores entre R$ 50 e R$ 200.

O ingresso comum, com hora marcada, terá valores entre R$ 50 e R$ 140. A exposição oferecerá também 2 categorias distintas de ingressos: o Flex, que custará entre R$ 100 e R$ 190 e garante flexibilidade de horário na data escolhida, e o VIP, que por sua vez, custará entre R$ 110 e R$ 200, também tendo a possibilidade de flexibilidade de horário na data escolhida, além de acesso à exposição sem a preocupação com filas. Os fãs já podem garantir a compra das entradas no site da Eventim.

A compra pode ser parcelada em até seis vezes com juros pelo site, ou em até três vezes sem juros pela bilheteria física oficial. Há um limite de seis ingressos por CPF, e crianças de até três anos acompanhadas de um responsável pagante não necessitarão de ingresso, mediante a apresentação de identidade ou certidão de nascimento.

Criada pela Primo Entertainment, Moment Factory e com realização e produção no Brasil pela Dançar Marketing, a exposição combina projeções em 360 graus, realidade aumentada e tecnologias de ponta, com o intuito de oferecer uma vivência única no mundo do futebol, em que os fãs poderão treinar como Messi ou interagir com o ídolo por meio de tecnologias avançadas.

Para mais informações e atualizações, visite www.themessiexperience.com/saopaulo e siga @TheMessiExperienceBrasil no Instagram e Facebook.

SERVIÇO:

Local: Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros, São Paulo – SP, 05402-600)

Período: de 21/04 a 10/08/2025

Horário: de segunda a sábado das 10h às 22h | Domingos e feriados das 11h às 20h

*Sessões a cada 30 minutos

Classificação etária: entrada e permanência de crianças/adolescentes menores de 16 anos de idade, somente acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

Valores:

Ingresso comum

Segunda a sexta (exceto feriados): R$50,00 (meia-entrada) | R$100,00 (inteira)

Sábados, domingos e feriados: R$70,00 (meia-entrada ) | R$140,00 (inteira)

Ingresso Flex

Acesso único com horário flexível em data de preferência de segunda a sexta (exceto feriados)

Meia: R$100,00 (sendo R$50,00 do ingresso + R$50,00 Flex)

Inteira: R$150,00 (sendo R$100,00 do ingresso + R$50,00 Flex)

Acesso único com horário flexível em data de preferência aos sábados, domingos e feriados

Meia: R$120,00 (sendo R$70,00 do ingresso + R$50,00 Flex)

Inteira: R$190,00 (sendo R$140,00 do ingresso + R$50,00 Flex)

Ingresso VIP

Acesso único com horário flexível em data de preferência de segunda a sexta (exceto feriados) e sem fila na entrada da exposição

Meia: R$110,00 (sendo R$50,00 do ingresso + R$60,00 VIP)

Inteira: R$160,00 (sendo R$100,00 do ingresso + R$60,00 VIP)

Acesso único com horário flexível em data de preferência de sábados, domingos e feriados e sem fila na entrada da exposição

Meia: R$130,00 (sendo R$70,00 do ingresso + R$60,00 VIP)

Inteira: R$200,00 (sendo R$140,00 do ingresso + R$60,00 VIP)

Vendas online: http://www.eventim.com.br/themessiexperience

Bilheteria oficial (antes do Início da exposição):

Morumbis (Bilheteria 5, próximo ao portão 15 – Av. Giovanni Gronchi, 1866)

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h (não funciona em feriados e emendas de feriados).

Importante: adquira seus ingressos na plataforma oficial. A Dançar Marketing e a Eventim não se responsabilizam por ingressos adquiridos em plataformas não oficiais de vendas.

Realização: Dançar Marketing