Shopping Eldorado recebe atração interativa baseada na série “Stranger Things”

Imagine-se imerso no mundo de Hawkins, Indiana, enfrentando o temido Demogorgon e desvendando os mistérios do Upside Down. É assim que os entusiastas do seriado americano Stranger Things vão se sentir a partir do dia 12 de abril, quando o Shopping Eldorado inaugura a atração “Stranger Things: The Experience”. Pela primeira vez no Brasil, esta é uma oportunidade única de viver uma experiência emocionante e sobrenatural baseada na aclamada série da Netflix.

“Investimos constantemente em ações inéditas que ofereçam a melhor experiência aos nossos clientes. Para nós, é uma alegria imensa poder ser host de uma atração desse porte e, principalmente, patrocinar uma experiência dessa magnitude para o público. Sem dúvida alguma, termos sido escolhidos para receber “Stranger Things: The Experience” pela primeira vez no Brasil é uma grande satisfação para nós”, pontua Bettina Quinteiro, superintendente do Shopping Eldorado.

Para isso, o Shopping Eldorado se transforma temporariamente em um portal para a magia e o sobrenatural de “Stranger Things”, prometendo uma jornada inesquecível para todos os que se atreverem a entrar nesse universo paralelo.

Com faixa etária recomendada para maiores de 12 anos (menores de 12 anos devem estar acompanhados por um dos pais ou responsável legal. Devido à natureza da experiência e dos efeitos especiais, não será permitida a entrada de crianças menores de 5 anos), a atração conta com ambientes temáticos, interatividade e a possibilidade de se juntar a Eleven e sua turma em missões misteriosas, os visitantes poderão explorar o universo da série de uma forma nunca antes vista.

Essa experiência cativante mistura suspense, nostalgia e a chance de se sentir parte do universo de Stranger Things. Tanto os fãs apaixonados pela série quanto os amantes de entretenimento envolvente terão a oportunidade de vivenciar de perto os cenários e personagens que conquistaram o público mundial.

Ao final da atividade interativa, o público ainda poderá desfrutar de um espaço instagramável inspirado nos anos 80, com jogos, comidas, bebidas, cabines para fotos e cenários temáticos da série. Ou seja, prepare-se para uma viagem inesquecível à era dos cabelos volumosos e das cores neon.

Serviço:

Stranger Things: The Experience

Data: A partir de 12 de abril

Duração: A experiência imersiva dura 45 minutos

Local: Shopping Eldorado – Av. Rebouças, 3970, Pinheiros. (Estacionamento Externo – Lado Pinheiros)

Ingressos: a partir de R$ 60,00 (Sessenta reais)

Faixa etária: Essa experiência é recomendada para maiores de 12 anos. Menores de 12 anos devem estar acompanhados por um dos pais ou responsável legal. Devido à natureza da experiência e dos efeitos especiais, não será permitida a entrada de crianças menores de 5 anos.

Mais informações, acesse: https://strangerthings-experience.com/sao-paulo/