Shopping Eldorado promove atrações e tem diversão garantida para as férias 

No período de férias, o Shopping Eldorado preparou uma série de atrações especiais para toda a família. A partir do dia 11 de janeiro, a Praça de Eventos Pinheiros, no 10 Piso, recebe um circuito gratuito da animação Bolofofos, que é um sucesso entre o público infantil. Para crianças de 3 a 12 anos, a atração conta com um ônibus repleto de atividades educacionais, que estimulam a habilidade motora, e espaço para os pequenos colocarem a criatividade em prática através de desenhos e pinturas. Já para aqueles que gostam de se aventurar, um polvo-escorregador com piscina de bolinhas, gira-gira e pula-pula também tornarão a brincadeira ainda mais divertida.

Atrações Pagas

Museu das Ilusões

Programação perfeita para lazer e diversão em família nas férias, o Museu das Ilusões foi uma das revelações deste ano no Prêmio Mauricio de Sousa, que tem o propósito de destacar projetos no setor e é considerado o “Oscar do Entretenimento do Brasil”. Instalado em um espaço amplo, de aproximadamente 1.300 m², a exposição está distribuída em 12 ambientes, somando cerca de 100 atrações, com experiências divertidas e de ilusão de ótica, que irão brincar com o cérebro e com a razão. Em janeiro, por causa da alta procura de férias, o Museu abre também às segundas-feiras.

Desde o início da exposição em São Paulo, o acervo recebe peças novas de tempos em tempos, alguns atrativos ganharam novo layout e repaginação, como a Sala dos Gigantes, a Sala Antigravidade e a Casa Invertida, uma das atrações mais procuradas do Museu. Entre as novidades, o Museu das Ilusões recebeu a instalação “Pezão do Gigante”, construída pelo artista brasileiro Ulysses Novo, especialmente para a exposição. Um gigante ogro parece entrar no evento pelo teto. A ideia surgiu de uma conversa animada entre o Diretor Executivo, Paulo Zimmermann, com a equipe de produção e cenografia e o artista. A instalação é um grande sucesso com os visitantes que adoraram a brincadeira e o ineditismo da peça. Cada pé possui aproximadamente 2,70m de comprimento e as pernas 3,50m de altura, do chão até o teto.

Teatro das Artes – A Fábulosa Fábrica de Música

Já pensou num mundo sem música? É o que acontece quando uma caixinha de música que esconde um poder mágico se quebra no Colégio Beethoven. Melodia, Ritmo e Harmonia, os três elementos da música, ganham vida e precisam se unir para restaurar o objeto. Nesta aventura, contam com a ajuda do próprio Beethoven, o grande compositor, que surge como capitão desta fabulosa jornada.

Serviços:

Bolofofos – Gratuito

Data: 11 a 28 de janeiro

Local: Shopping Eldorado – Av. Rebouças, 3970 – Bairro Pinheiros, São Paulo/SP

1° Piso – Praça de Eventos.

Horário de Funcionamento: de segunda a domingo, das 12 às 20h

Museu das Ilusões – Pago

Shopping Eldorado – Av. Rebouças, 3970 – Bairro Pinheiros, São Paulo/SP

3° Piso – Junto a Praça de Alimentação.

Funcionamento – De segunda a sábado, das 10 às 22h, com entrada até às 21h, domingos e feriados das 11h às 21h, com entrada até às 20h.

A partir do dia 10/12 – período entre Natal e Ano Novo, tem horários especiais de funcionamento, consulte o horário do shopping. No mês de janeiro, o Museu abre às segundas-feiras.

Valor do Ingresso: R$ 70,00 inteira e R$ 35,00 meia entrada.

Valor promocional para grupos e famílias a partir de três pessoas ou mais:

3 pessoas – R$ 105,00, 4 pessoas – R$ 140,00, 5 pessoas – R$ 175,00

Ingressos: à venda na bilheteria e online através do site

Playland – Pago

Local: Praça de alimentação – Piso 3 – ao lado da Frutaria São Paulo

Valor: A partir de R$ 50,00

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 12h às 20h

Teatro das Artes

Espetáculo: A Fabulosa Fábrica de Música

Local: Teatro das Artes. (Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros). Shopping Eldorado. 642 lugares.

Valor: Plateia – R$ 100,00 e R$ 40,00 (meia-entrada) e Balcão – R$ 90,00 e R$45,00 (meia) e Balcão Fundo e lateral – R$39,00 e R$19,50 (meia)

Data: 06/01/24 até 21/01/24 (Sábado – 14h e 16h e Domingo – 15h)

Classificação: Livre