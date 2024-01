Shopping Eldorado oferece 5ª edição Carna Kids

Um dos eventos proprietários de maior sucesso do Shopping Eldorado está de volta para sua 5ª Edição nos dias 10 e 11 de fevereiro, prometendo animar o Carnaval das crianças com uma programação repleta de diversão. O evento, que acontecerá no estacionamento externo do shopping das 12h às 17h em ambos os dias, oferece todas as atividades gratuitamente.

Com atrações para todas as idades, o Carna Kids proporcionará momentos únicos de entretenimento. As crianças terão acesso a uma ampla área de recreação, onde poderão desfrutar de jogos pedagógicos, pintura facial e shows dos bloquinhos Gente Miúda e Fraldinha Molhada. Em alguns momentos, também serão realizados banhos de espuma para deixar a festa completa!

A inclusão da Área Pet pela primeira vez no Carna Kids permitirá que os amigos de quatro patas se divirtam durante do evento com algumas atividades de agility. O desfile de fantasias, que promete encantar a todos com a criatividade dos pequenos e de seus pets, será um dos pontos altos do evento, reunindo momentos de pura fofura e diversão. Outra novidade do evento, é a presença dos personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo, Visconde de Sabugosa e Emília – que estarão interagindo com os pequenos ao longo da programação.

‘’O Carna Kids do Shopping Eldorado é um evento imperdível para quem deseja aproveitar o Carnaval de maneira segura e familiar. No Eldorado, buscamos transformar a energia contagiante da folia em momentos de conforto, diversão e segurança para todos. E para tornar tudo ainda mais especial, convidamos a todas as famílias para que venham fantasiadas, incluindo os pets, para essa festa ser inesquecível, e uma experiência de folia e alegria, onde todos são bem-vindos “, diz Lilian Piva, Gerente de Marketing do Shopping Eldorado.

Para garantir a sua participação, basta acessar o novo módulo de ‘Eventos’ do SuperApp Eldorado Prime, onde será possível resgatar os ingressos virtuais e garantir o Kit Folia com serpentinas e confetes.

Confira a programação detalhada para cada dia e prepare-se para viver momentos mágicos no Carna Kids do Shopping Eldorado:

10/02 – Sábado

-12h às 17h – Área de recreação infantil;

– 12h às 17h – Área pet;

– 12h às 17h – Área Gastronômica;

– 13h às 14h30 – Show do Bloquinho Gente Miúda;

– 15h – Desfile de fantasias (Kids e Pets);

– 15h30 – Show Bloquinho Fraldinha Molhada;

– 17h – Encerramento do evento;

11/02 – Domingo

– 12h às 17h – Área de recreação infantil;

– 12h às 17h – Área pet;

– 12h às 17h – Área Gastronômica;

– 13h às 14h30 – Show do Bloquinho Fraldinha Molhada;

– 15h – Desfile de fantasias (Kids e Pets);

– 15h30 – Show Bloquinho Gente Miúda;

–17h – Encerramento do evento;

Serviço: Carna Kids Shopping Eldorado

Data: 10 e 11 de fevereiro

Horário: das 12h às 17h00

Local: Estacionamento Externo – Lado Jardins

Evento Gratuito: Mediante a ingresso virtual (via SuperApp Eldorado Prime)

Faixa etária Livre