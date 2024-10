Shopping Eldorado celebra a chegada do Papai Noel

No dia 3 de novembro, o Shopping Eldorado abre as suas portas para a chegada do Papai Noel, marcando o início de uma temporada natalina repleta de encanto e entretenimento para toda a família. A partir das 12h, o mall inicia as suas programações especiais e, às 15h, o bom velhinho fará a sua aguardada entrada com um show repleto de surpresas e que promete emocionar os visitantes.

Durante o evento, o público poderá desfrutar de oficinas de cartinhas para o Papai Noel, das apresentações dos Corais de Heliópolis e Feliz Idade, e assistir ao espetáculo musical “Um Natal Brilhante”, sob a direção da renomada Fernanda Chamma. Além disso, a diversão para as crianças está garantida com a caça aos doces e diversas atividades lúdicas ao longo do dia.

Pensando também nos pets, o Shopping preparou uma programação exclusiva no Espaço Pet (3º Piso), com entrega de biscoitos natalinos, caracterização com adesivos temáticos e uma oficina de cartinhas, na qual os tutores poderão levar para casa uma lembrança personalizada com a patinha de seus bichinhos. Ainda nesse espaço, a ‘Árvore da Adoção’, em parceria com a ONG Cão Sem Dono, estará enfeitada com fotos de cães disponíveis para adoção, oferecendo uma oportunidade especial de dar um lar a esses animais.

Complementando a festa, a decoração natalina do Eldorado, com curadoria da designer Cecilia Dale, traz uma atmosfera tropical e inovadora. Entre os destaques visuais, está um imponente carrossel de cavalos prateados e uma árvore tropical de 8,50 metros, compondo um cenário encantador para fotos e celebrações. Grandes guirlandas e cascatas de luzes preencherão o ambiente, e a área externa brilhará com caixas de presentes iluminadas em 3D.

Confira a programação completa:

12h – Início do evento

12h às 20h – Oficina de Cartinhas para o Noel (Lounge de Natal, 2º piso)

12h às 20h – Ativações PET: Cartinhas para o Noel, customização e entrega de biscoitos (Espaço PET, 3º piso)

15h30 – Apresentação do Coral de Heliópolis (Praça de eventos Jardins, 1º piso)

16h – Musical “Um Natal Brilhante e chegada do Papai Noel (Praça de eventos Jardins, 1º piso)

17h – Apresentação do Coral Feliz Idade (Praça de eventos Jardins, 1º piso)

17h30 – Caça aos doces* (Lounge de Natal, 2º piso)

*Ingressos limitados, mediante resgate via SuperApp Eldorado Prime.