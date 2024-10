Shopping D recebe pela segunda vez o treino oficial e a pesagem do Fight Music Show

O Shopping D, que já é conhecido como o shopping da diversão, recebe pela segunda vez consecutiva a pesagem e o treino oficial do Fight Music Show com diversos atletas e celebridades que se enfrentam no evento de pugilismo.

Desta vez, quem retorna ao empreendimento na quinta edição do evento é Acelino Popó Freitas, tetracampeão mundial que participou da última edição lutando contra BamBam, e o público em geral compareceu em peso no empreendimento para acompanhar de perto a pesagem e o treino oficial.

A programação no shopping é gratuita, confira a agenda abaixo:

Agenda:

10/10/2024 | 10h às 14h – Treino Aberto

11/10/2024 | 19h – Pesagem e encarada

11/10/2024 |20h – Face Slap Show 8

/FMS 5

CARD DO EVENTO:

Acelino Popó Freitas x Jorge ‘El Chino’ Miranda

MC Livinho x Fe Alves

Luiz Otávio Mesquita x Nego do Borel

Lucas Viana x Hadballa

Thomaz Costa x Lucas Penteado

Reyphysique e Capial x Pobre Loco e Jr. Dublê

Esquiva Falcão x Morramad Araújo

Iago Freitas x Paulo Roberto