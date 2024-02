Shopping D promove Carnaval com X9 Paulistana e programação infantil

O Carnaval é uma festa muito aguardada o ano inteiro para quem adora fantasias, brincadeiras, e claro, músicas para todos os gostos com muita alegria e descontração. Por isso, o Shopping D está promovendo uma programação especial com o tema Carnaval durante o período da festividade.

Até o dia 29 de fevereiro, os visitantes poderão se inspirar e visitar o preview das fantasias de samba-enredo de 2024 da Escola de Samba X9 Paulistana. A exposição fica no Piso 1 e funciona das 10h às 22h.

As crianças não ficaram de fora da programação de Carnaval do empreendimento e poderão participar dos teatrinhos com contos infantis já muito conhecidos entre o público geral. Quem não se lembra da Alice e do Chapeleiro Maluco? Branca de Neve, Homem-Aranha e as irmãs Elsa e Ana também estarão no empreendimento espalhando muita magia e diversão.

Entre os dias 10 e 13 de fevereiro, em todos os pisos do Shopping D, haverá estações de pintura facial, para que a folia fique completa! Com muito brilho e maquiagem, tudo gratuito.

“Estamos muito felizes com o Carnaval no Shopping D, pois entendemos que a diversão que já faz parte do nosso DNA, se estende aos nossos clientes através da festa cultural mais brasileira que existe: o Carnaval”, disse a gerente de Marketing do Shopping D, Stella.

E a diversão permanece após o período de Carnaval, no próximo dia 18 de fevereiro, a X9 Paulistana contagiará o público com um pocket show e a bateria da escola de samba que promete não deixar ninguém parado. O show acontecerá no Boteco D, Piso I das 15h às 17h30 e a entrada é gratuita.

Shopping D

Avenida Cruzeiro do Sul, 1100 – Canindé – São Paulo

Mais informações: www.shoppingd.com.br