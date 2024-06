Shopping D inaugura escola de dança sob o comando do renomado Jaime Arôxa

Já conhecido como o Shopping da Diversão entre seus visitantes e clientes, o Shopping D traz mais uma operação fixa de entretenimento para seu público: A Escola de Dança Jaime Arôxa com uma inauguração especial, a Maratona Dançante. Entre os dias 24 e 30 de junho, o empreendimento vai se transformar em um grande palco para as pessoas que não perdem uma boa aula de dança, com o comando do renomado professor Jaime Arôxa.

As aulas da maratona vão incluir diversos ritmos, como Salsa, Samba, Zouk, Forró, Kizomba, Bolero e Soltinho e promete divertir pessoas de todas as idades, inclusive casais que já praticam a dança de salão. Para participar, o investimento das 8 aulas e o baile será de R$ 210, ou seja, R$30 por hora aula. Ao casal, o mesmo número de aulas sai por R$350 – R$50 por hora aula.

“A dança traz grandes benefícios à saúde e sua linguagem vem da emoção que o corpo traduz em movimentos. Por isso, é preciso renunciar à razão, deixar o sentimento fluir e promover o bem-estar em todos os aspectos do ser humano”, disse o professor de dança, Jaime Arôxa.

“Promover o bem-estar, nesse caso através da dança, faz parte de um dos nossos pilares de oferecer diversão para nossos visitantes. Esta é apenas uma das iniciativas de wellness que estamos programando para incentivar a um ambiente saudável e divertido”, disse a gerente de Marketing do Shopping D, Stella Pinheiro.

Serviço

Maratona da Dança – Professor Jaime Arôxa – Shopping D

24/06 – 19h – Segunda – Salsa

25/06 – 19h – Terça – Samba

26/06 – 19h – Quarta – Forró

27/06 – 19h – Quinta – Kizomba

28/06 – 19h – Sexta – Zouk

29/06 – 16h – Sábado – Bolero

29/06 – 18h – Sábado – Baile

30/06 – 16h – Domingo – Soltinho

Investimento:

Assinatura VIP – acesso a todas as aulas + baile

Individual: R$210

Casal: R$ 350

Aula avulsa:

Individual: R$ 50

Casal: R$ 70

Baile: R$ 30

Inscrições: 11 94559 3930 – Christian Serafim

Av.: Cruzeiro do Sul, 1100.