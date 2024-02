Shopping Cidade São Paulo traz tatuagens gratuitas no Dia da Mulher

O Shopping Cidade São Paulo, que já se tornou conhecido entre os paulistanos como um local de experiências interativas e dinâmicas, vai oferecer às suas clientes nos próximos dias 8 e 9 de março, gratuitamente, uma tatuagem permanente. A iniciativa faz parte de uma programação para celebrar o Dia Internacional da Mulher.

As clientes, que se cadastrarem presencialmente terão a oportunidade de escolher o desenho entre as opções e agendar seu horário para a Flash Tattoo no empreendimento.

Além disso, o shopping também preparou um programa musical completa e composta apenas por artistas do sexo feminino. Nos dias 29 de fevereiro, 01, 07 e 08 de março no Piso 3, na praça de alimentação Shopping Cidade São Paulo promove shows imperdíveis. A partir das 18 horas, o público poderá contar com uma bela apresentação de músicas no estilo Pop Rock e MPB com sucessos que agradam o público em geral.

“É uma data de conscientização e não poderíamos deixar de lembrar tudo o que a mulher representa para a nossa sociedade. Queremos oferecer uma opção diferente para que as mulheres possam fazer uma tatuagem e ainda curtir um show na praça de alimentação. O Cidade São Paulo se consolida como o empreendimento que proporciona experiências únicas”, disse a gerente de Marketing do Cidade São Paulo, Cindy Beni.

Serviço

Dia Internacional da Mulher – Shopping Cidade São Paulo

Mais informações e pré-reserva da Flash Tattoo: a partir do dia 04/03 no site www.shoppingcidadesaopaulo.com.br

Programação de shows:

29/02 – Jessica Mattos – 18 horas

01 e 08/03: Isa Mello – 18 horas

07/03: Maria Preu – 18 horas

Endereço: Avenida Paulista, 1230 – Bela Vista – São Paulo

Mais informações: www.shoppingcidadesp.com.br