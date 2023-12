Shopping Cidade São Paulo tem promoção de Natal e horários estendidos em dezembro

A época mais mágica do ano chegou no Shopping Cidade São Paulo: para celebrar a chegada da temporada de Natal, o complexo localizado no coração da Avenida Paulista convida todos os clientes a participarem da promoção “Natal dos Desejos”. Até o dia 24 de dezembro, a cada R$500 em compras, os consumidores ganham um panettone mousse trufado da Kopenhagen de 530g (válido um por CPF) e um número da sorte para concorrer a vales-compras no valor de R$ 10 mil cada.

Para participar, é preciso se cadastrar no site da promoção através dos QRCodes espalhados pelo shopping ou ir até o ponto de troca, localizado no 3° piso, em frente à loja Daiso.

Nesse fim de ano, o Cidade São Paulo também opera em horários diferenciados para atender o público: de 14 a 23 de novembro, as lojas funcionarão das 9h às 22h. Apenas na véspera de Natal, 24 de dezembro, a abertura do shopping é as 9h e o encerramento às 18h. No dia 25 de dezembro, o Cidade São Paulo irá funcionar das 10h às 20h, e de 26 a 30, das 10h às 22h. Já na véspera de Ano-Novo, o Shopping estará fechado em virtude da realização da tradicional Corrida de São Silvestre, mas volta a funcionar no dia 1º de janeiro, das 14h às 20h. A partir do dia 2 de janeiro, o shopping retorna a operar nos horários normais, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Serviço

Shopping Cidade São Paulo

Endereço: Av. Paulista, 1230 – Bela Vista, São Paulo/ SP

Horário de funcionamento: 14 a 23 de dezembro, das 9h às 22h; 24 de dezembro, das 9h às 18h; 25 de dezembro, das 10h às 20h; 26 a 30 de dezembro, das 10h às 22h; 31 de dezembro, não haverá funcionamento; 1º de janeiro de 2024, das 14h às 20h.

Promoção “Natal dos Desejos”

Período: de 1º a 24 de dezembro de 2023

Mecânica: a cada 500 reais em compras em lojas participantes do Shopping Cidade São Paulo, os clientes ganham um mousse trufado da Kopenhagen de 530g (válido um por CPF) e um número da sorte para concorrer a vales-compras de R$10 mil cada. Os clientes participantes podem realizar a troca das notas fiscais pelos brindes no balcão de trocas localizado no 3º piso, em frente à loja Daiso.

Certificado e regulamento da promoção: shoppingcidadesp.rds.land/regulamento-promocao-de-natal-23