Shopping Cidade São Paulo tem atrações culturais para aproveitar o fim das férias

Localizado na Avenida Paulista, o Shopping Cidade São Paulo tem uma programação especial para quem quer aproveitar os últimos dias de férias em São Paulo.

Em comemoração aos 470 anos da cidade, até 18 de fevereiro, a exposição Eu Amo SP ocupa um espaço especial no 2º piso, com quadros e fotos dos artistas Pixote Mushi e Mavinho Acoroni, que destacam pontos históricos de São Paulo sob um olhar criativo e lúdico. Com entrada gratuita, a mostra fica aberta de segunda à domingo, das 10h às 22h.

A programação cultural ainda conta com uma atração exclusiva, inspirada no novo filme da Disney, WISH – O Poder dos Desejos, até o dia 4 de fevereiro, com entrada gratuita na praça central do shopping, no piso térreo, de segunda à domingo, das 10h às 22h. Nessa experiência imersiva, crianças e adultos podem se sentir dentro da vila em que moram Asha, personagem principal do filme, e seu fiel companheiro e divertidíssimo, Valentino, além de conferir o Observatório do Rei Magnífico, soberano do Reino Mágico de Rosas, uma grande sala dentro do castelo que guarda todos os desejos realizados ali em esferas que acendem em um show de luzes e magia.

Já a mostra tecnológica TUTANKAMON, UMA EXPERIÊNCIA IMERSIVA convida o público a desvendar os segredos dos antigos rituais funerários e os mistérios do submundo egípcio, e reviver, em detalhes, a descoberta da tumba de Tutankamon em 1922, um dos faraós mais emblemáticos da história. Unindo arte e tecnologia, a mostra ocupa 7 salas imersivas, incluindo uma com projeção mapeada em 4K, e até um espaço inovador no metaverso, tornando a visita em uma experiência educativa e divertida para pessoas de todas as idades. Os ingressos já estão disponíveis para compra na Ticketmaster, com valores a partir de R$40 por pessoa e descontos especiais para grupos. O espaço fica aberto à visitação de terça a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h, no 4º piso do Shopping.

Serviço:

Programação Cultural do Shopping Cidade São Paulo

Endereço: Avenida Paulista, 1230 – 2º andar – São Paulo, SP

Funcionamento do shopping: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.

Exposição Eu Amo SP

Local: 2º piso

Período: até 18 de fevereiro, de segunda à domingo, das 10h às 22h.

Entrada gratuita.

Wish – Férias dos desejos

Local: térreo – praça de eventos

Período: até 4 de fevereiro, de segunda à domingo, das 10h às 22h.

Entrada gratuita.

Exposição TUTANKAMON, UMA EXPERIÊNCIA IMERSIVA

Local: 4º piso (em frente ao Cinemark)

Período: até 19 de maio de 2024

Horários: terça a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 12h às 21h

Ingressos: no local ou na Ticketmaster