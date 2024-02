Shopping Cidade São Paulo promove o ‘Carnaval do Cidade’

O Carnaval enfim chegou! E com ele fantasias coloridas, músicas para todos os gostos, alegria, descontração e muito brilho! Como a maquiagem não pode faltar, o Shopping Cidade São Paulo montou um camarim exclusivo para que os foliões de todas as idades possam fazer suas produções e já saírem prontos para a folia. O “Carnaval do Cidade”, do shopping terá também espaço exclusivo instagramável na avenida mais famosa da cidade, em frente ao empreendimento, contação de histórias.

O camarim do Cidade, montado na entrada do shopping, em frente à loja da Lindt, terá maquiadores exclusivos, das 12h às 16h, para fazer as maquiagens dos foliões, que sairão do local prontos para a festa. O serviço é gratuito e todos que quiserem se maquiar precisam apenas preencher um cadastro, agendar um horário no site do shopping. Nos dois primeiros dias as produções serão feitas com produtos da Contém 1 G e, no dia 12, os produtos serão oferecidos pela Bel Cosméticos.

Pronto para a festa, o folião ainda poderá parar um minuto para fotografar a produção no Photo Opportunity, um espaço com decoração especial, feita para a data, onde as pessoas poderão registrar os momentos de alegria e descontração desta grande festa brasileira. Os jardins do Cidade, já bastante conhecidos do público frequentador, também ganham iluminação e decoração temática. Será mais um espaço de encontros ou simplesmente para um descanso entre um bloco e outro.

Mas a festa não termina por aí, e no Cidade São Paulo, é feita para as crianças também. No Primeiro Piso, a loja Puket realizará de 10 a 13 uma oficina de máscaras infantis e distribuição de brindes em frente à loja RiHappy, terá também nos quatro dias contação de histórias às 12h, 14h e 16h, além de desfile de fantasias.

“Estamos muito animados com o Carnaval no Cidade, nós, que já somos esse espaço de encontro na capital queremos fazer parte da festa e oferecer às pessoas esse serviço para que todos possam sair daqui já prontos para os bloquinhos. É muito bom poder contribuir e nos tornar cada vez mais o Shopping da Cidade.”, disse a gerente de Marketing do Cidade São Paulo, Cindy Beni.

Serviço

Carnaval – Shopping Cidade São Paulo

Camarim Contém 1 G e Bel Cosméticos: dias 10,11,12 de fevereiro

Local: entrada do empreendimento, em frente à loja Lindt

Horário da maquiagem: 12h às 16h

Carnaval infantil Puket e RiHappy: de 10 a 13 de fevereiro, 1 Piso das 12h ás 16h

Endereço: Avenida Paulista, 1230 – Bela Vista – São Paulo