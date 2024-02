Shopping Cidade São Paulo e Tietê Plaza ganham concurso “Natal Iluminado 2023”

Os shoppings Cidade São Paulo e Tietê Plaza foram os vencedores do concurso “Natal iluminado 2023”, em diferentes categorias, promovido pela Associação Comercial de São Paulo. Dentre os critérios de melhor decoração foram criatividade, impacto visual, sustentabilidade e contribuição para o espírito natalino.

O Shopping Tietê Plaza se destacou com o “Natal da Disney”, com personagens e decoração personalizada do Mickey e seus amigos. Em comemoração dos 10 anos, o centro comercial proporcionou experiências únicas para curtir em família, com cenários da Disney, incluindo casa da árvore gigante, Mickey de sete metros iluminado, casa do Pluto, show de luzes e outros detalhes especiais da data totalmente instagramáveis para os frequentadores registrarem o momento. Além da cenografia mágica do tema, os clientes ainda tiveram a oportunidade de se encontrar gratuitamente com os famosos personagens Mickey, Minnie, Donald e Pateta.

Já o Cidade São Paulo surpreendeu com a decoração inspirada no filme “WISH: O Poder dos Desejos” da Disney – distribuída entre os quatro andares do complexo de compras no coração da Avenida Paulista, com pontos instagramáveis e uma grande árvore-castelo na praça de eventos – e coroada com um jardim iluminado assinado pelo O Boticário, criando um clima mágico para moradores do bairro, clientes e até mesmo turistas que circulavam pela avenida Paulista.

“Essa conquista mostra o comprometimento que temos em proporcionar momentos únicos aos nossos clientes e também a todas as pessoas que circulam pela avenida Paulista, que é o principal ícone da Capital”, afirma Cindy Beni, gerente de marketing do Shopping Cidade São Paulo. “Estamos muito felizes com este reconhecimento porque uma das nossas principais missões é promover opções de lazer e entretenimento em um ambiente seguro e aconchegante. O Natal Disney promoveu uma experiência que gerou memória afetiva nas relações entre pais, filhos e seus familiares”, diz Jéssica Zanela, gerente de marketing do Tietê Plaza Shopping.