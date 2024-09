Shopping Cidade São Paulo distribui ingressos da Bienal do Livro para quem doar publicações usadas

Sabe aquele livro que você já leu várias vezes e está parado na estante? O Cidade São Paulo tem o destino ideal para ele. Até o dia 15 de setembro, o shopping vai realizar a ação “Doe um Livro e Ganhe um Ingresso para a Bienal do Livro” e presentear os clientes com um ingresso para o principal evento literário do país.

Toda a arrecadação será destinada à Escola Estadual Deputado Pedro Costa, instituição de ensino de São Paulo que está concorrendo ao título de melhor escola do mundo. O projeto, que tem o apoio do Instituto SYN (ISYN), tem como objetivo estimular os alunos à leitura.

“Temos a missão de integrar tudo que acontece em São Paulo ao nosso empreendimento e com a ação, conseguimos cumprir esse propósito apoiando nosso público com a visita à Bienal do Livro, que é, sem dúvida, um dos eventos mais importantes que acontece na cidade, além de incentivar a leitura apoiando o acesso àqueles que muitas vezes não têm condições de comprar um livro”, diz Cindy Beni, gerente de marketing do Cidade São Paulo.

Quem quiser participar da ação e trocar um livro pelo ingresso, deve se dirigir ao balcão de atendimento localizado no piso 3 do Cidade São Paulo para realizar um cadastro, em seguida, ir até a Livraria da Vila que fica dentro do shopping para fazer a troca.

Serviço

“Doe um Livro e Ganhe um Ingresso para a Bienal do Livro”

Data: Até 15/09 ou até durar o estoque de 280 ingressos

Endereço: Avenida Paulista, 1230 – Bela Vista – São Paulo