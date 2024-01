Shopping Cidade Jardim recebe Folia de Carnaval

Durante quatro finais de semana, além do feriado de Carnaval, o Shopping Cidade Jardim será palco de sua tradicional Folia de Carnaval – uma tarde de música, brincadeiras e confete para crianças e suas famílias. Serão 11 dias de shows e diversão, com shows do Tiquequê, Beatles para Crianças e Grupo Triii, em um ambiente de brincadeiras para toda a família.

O bailinho acontece das 14 às 19 horas, com brincadeiras de carnaval, arte, tanque de areia mágica, brincadeiras de movimento e espaço bebê. Tudo isso com uma trilha sonora carnavalesca, suporte de brincantes e imersão em um amplo espaço de brincadeiras de 700m2, localizado na Casa Bossa, no 3º andar do Shopping Cidade Jardim.

Confira a agenda de show:

27 e 28 de janeiro: Tiquequê – show às 15h30;

3 de fevereiro – Grupo Triii – shows às 15h30 e 16h30;

4 de fevereiro – Beatles para Crianças – shows às 15h30 e 16h30;

10 e 11 de fevereiro – Beatles para Crianças – shows às 15h30 e 16h30;

12 e 13 de fevereiro – Tiquequê – show às 15h30;

14 de fevereiro – Grupo Triii – shows às 15h30 e 16h30;

17 de fevereiro – Tiquequê – show às 15h30;

18 de fevereiro – Beatles para Crianças – shows às 15h30 e 16h30.

Ingressos:

-Meia-entrada promo: na doação de um brinquedo em bom estado, será oferecido o benefício da meia entrada para toda a família;

-Para todos os shows: meia entrada R$ 120,00 (1º lote), inteira R$ 200,00 (1º lote);

Informações – WhatsApp: (11) 95302-3426;

Ingressos disponíveis no link da bio do instagram ou no Sympla.

IMPORTANTE:

– Todas as crianças devem estar acompanhadas de adulto responsável, independentemente da idade;

– Crianças menores de 12 meses não pagam;

– Os ingressos não incluem alimentos e bebidas.

Folia é uma programação do Shopping Cidade Jardim (https://shoppingcidadejardim.cjfashion.com/). O conceito e produção são da Casa do Brincar (www.casadobrincar.com.br) e da Casa Bossa (www.casabossa.com.br). A produção executiva é do Tudo é Brincadeira (www.tudoebrincadeira.com.br/).

SERVIÇO

Local: Casa Bossa, no 3º piso do Shopping Cidade Jardim – Av. Magalhães de Castro, Nº 12.000 – São Paulo, SP.

Datas:

– Janeiro: Dias 27 e 28 janeiro;

– Fevereiro: 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 18.

Horário: 14h às 19h. – Faixa etária: livre para crianças de todas as idades e suas famílias