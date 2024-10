Shopping Center Norte inicia as celebrações de Natal com a chegada do Papai Noel

O espírito natalino chega ao Center Norte, eleito o melhor shopping da Zona Norte de São Paulo pela pesquisa Datafolha. Este ano, além de celebrar uma das épocas mais aguardadas, o shopping comemora seus 40 anos de história, trazendo um evento emocionante e repleto de surpresas para toda a família. No dia 10 de novembro, a partir das 10h, os visitantes serão convidados a mergulhar em uma experiência única, com um grande espetáculo que combina a magia do Natal com uma homenagem ao legado de quatro décadas do Center Norte, o primeiro shopping da região.

O musical, dirigido pela renomada coreógrafa e diretora Fernanda Chamma, trará o encanto dos grandes teatros internacionais, como os da Broadway, com música ao vivo, bailarinos e cantores. Com mais de 30 anos de carreira, Fernanda é uma referência no teatro musical no Brasil. Seu toque garante um espetáculo cheio de energia e emoção.

A cenografia do evento segue a mesma temática da ‘Vila Center Norte – 40 anos’, decoração natalina especial que leva os visitantes a uma viagem no tempo, revivendo momentos marcantes da história do shopping e homenageando a Zona Norte de São Paulo.

Outro destaque, são os figurinos, que trazem as histórias dos natais vividos ao longo dos anos pelo Center Norte, além dos tradicionais personagens natalinos, criando uma conexão emocional entre o público e o legado do shopping.

Entre as surpresas reservadas para o público está o retorno do icônico jingle natalino de 1990, além da aguardada chegada do Papai Noel, o grande protagonista da festa.

“A chegada do Papai Noel é sempre um momento muito especial, mas este ano é ainda mais significativo para nós, pois celebramos não apenas o Natal, mas também o fim de um ano onde contamos com diversas ações especiais para comemorar os 40 anos do Center Norte. Preparamos um evento inesquecível, repleto de memórias e homenagens à Zona Norte, que nos acolhe e cria junto conosco um legado ao longo dessas quatro décadas”, comenta Jessica Ross, Gerente de Marketing do Shopping Center Norte.

O evento será realizado no estacionamento A, que receberá uma área coberta para garantir o conforto e comodidade para todos os presentes. Após o espetáculo, o Papai Noel estará disponível para receber as crianças, ouvir seus pedidos e tirar fotos até a véspera de Natal. Os atendimentos acontecerão de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Serviço:

O quê: Chegada do Papai Noel

Quando: 10/11, às 10h

Entrada: Gratuita

Onde: Estacionamento A – Shopping Center Norte | Travessa Casalbuono, 120 – Vila Guilherme – São Paulo/SP