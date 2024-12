Shopping Center Norte funciona em horário especial no mês de dezembro

Com a chegada do Natal, o Shopping Center Norte anuncia um calendário de horários especiais a partir do dia 13 de dezembro, facilitando as compras de presentes e as celebrações de famílias, amigos e empresas.

Entre os dias 13 e 23 de dezembro, exceto aos domingos, o shopping estenderá os horários de funcionamento das lojas, quiosques e restaurantes até às 23 horas, proporcionando mais tempo aos clientes para realizarem suas compras com tranquilidade. Aos domingos, as operações abrem às 12h e fecham às 20h, já os restaurantes funcionam das 11h às 23h. Na véspera de Natal, o empreendimento fecha às 18h. E, na véspera do ano novo, o funcionamento também será em horário especial com lojas, quiosques e restaurantes operando até às 16h.

O Center Norte, que conta com mais de 300 lojas, é um dos mais movimentados shoppings da Zona Norte de São Paulo, pois oferece uma variedade de opções que vão desde acessórios, bolsas e calçados até eletrônicos e roupas de marcas reconhecidas como Diesel, Farm e Zara, operações inéditas na região.

Confira a programação completa abaixo:

Horários especiais de funcionamento Center Norte

13/12 a 23/12, exceto dias 15/12 e 22/12

Lojas e quiosques: das 10h às 23h

Alimentação: das 11h às 23h

15/12 e 22/12

Lojas e quiosques: das 12h às 20h

Alimentação: das 11h às 23h

24/12

Lojas e quiosques: das 10h às 18h

Alimentação das: 11h às 18h

25/12

Lojas e quiosques: das 14h às 20h (opcional)

Alimentação e Lazer: das 11h às 20h (opcional)

31/12

Lojas e quiosques: das 10h às 16h

Alimentação das: 11h às 16h

01/01

Lojas e quiosques: das 14h às 20h (opcional)

Alimentação e Lazer: das 11h às 20h (opcional)