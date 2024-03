Shopping Campo Limpo promove apresentações gratuitas de teatro infantil

O Shopping Campo Limpo, maior polo de entretenimento da região sul de São Paulo, abre nova temporada de espetáculos infantis. De 31 de março a 28 de abril, somente aos domingos, às 16h, crianças e adultos poderão desfrutar, gratuitamente, de momentos de cultura, lazer e diversão no Piso Campo Limpo.

Ao todo, 5 peças infantis diferentes, livres para todas as idades, serão apresentadas com personagens amados pelas crianças. No dia 14 haverá uma sessão extra, ao meio-dia, com foco na campanha Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo. Dedicada para pessoas autistas e neurodivergentes, a sessão terá controle de som, iluminação e adaptação da linguagem teatral, tudo para tornar a experiência ainda mais confortável, sensorial e divertida para todos.

Esta é mais uma atração do Shopping Campo Limpo que promove cultura, lazer e entretenimento para moradores da região, clientes e visitantes. Confira quais serão as peças teatrais em cada domingo e programe-se para assistir. Não é necessário realizar inscrição.

Programação

31/03 – Alice no país dos chocolates

07/04 – Wandinha

14/04 – Encanto – Com sessão extra “Abril Azul”

21/04 – Peter Pan

28/04 – A Fada do Dente

De acordo com Natália Ferreira da Silva, gerente de marketing do shopping, essa é uma iniciativa com foco no bem-estar e na comodidade de toda as famílias. “Nosso objetivo, com o Teatro Infantil, é proporcionar novas experiências dentro do shopping, ampliando o acesso à cultura e ao entretenimento, ao mesmo tempo que oferece conforto e tranquilidade para que as famílias tenham mais momentos felizes, afetivos e significativos dentro deste espaço que é de todos nós”, afirmou.

SERVIÇO

Teatro Infantil 2024

Local: Shopping Campo Limpo – Piso Carlos Caldeiraa

Datas: 31/03; 07/04; 14/04; 21/04 e 28/04

Horário: 16:00 – sessão extra no dia 14/04, às 12:00

Endereço: Estr. do Campo Limpo, 459 – Vila Prel, São Paulo

*Evento gratuito e livre para todos os públicos