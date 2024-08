Shopping Boulevard recebe primeira edição da Expo Noivas e Debutantes em Vila Isabel

Nos dias 16, 17 e 18 de agosto, o Shopping Boulevard, em Vila Isabel, será palco de uma das mais esperadas feiras de casamento e debutantes do Rio de Janeiro, a Expo Noivas e Debutantes. Em sua primeira edição no empreendimento, o evento promete reunir o que há de melhor no setor, atraindo noivos e debutantes que buscam tornar seus sonhos realidade.

Com entrada gratuita, a feira oferece uma experiência completa para quem está planejando um casamento ou festa de 15 anos. Durante os três dias, os visitantes poderão explorar diversos serviços e produtos, desde as mais recentes tendências em decoração até opções diversificadas de buffet, tudo pensado para tornar cada detalhe perfeito e planejar o dia dos sonhos.

Além disso, a Expo Noivas e Debutantes contará com expositores especializados em fotografia, música, e vestidos de noiva, proporcionando um ambiente inspirador onde cada visitante poderá encontrar exatamente o que precisa para o seu grande dia.

O evento, que ocorre das 13h às 21h no estacionamento G3 do shopping, já é conhecido por seu sucesso em outras regiões desde 2016, e agora chega ao Boulevard com grandes expectativas. A feira é uma oportunidade para noivos e debutantes do Rio de Janeiro terem acesso aos melhores fornecedores do mercado, tudo em um só lugar.

Serviço:

Evento: Expo Noivas e Debutantes

Datas: 16, 17 e 18 de agosto

Local: Shopping Boulevard, Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel