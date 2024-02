Shopping Boulevard recebe mais uma edição do Encontro de Carros

Para quem é fã de carros antigos, a programação do próximo domingo já está garantida. O Shopping Boulevard, em Vila Isabel, irá receber mais uma edição do Encontro de Carros, das 12h às 16h, no piso G3 do estacionamento do shopping.

O evento, que acontece em parceria com a VW Clube RJ, reúne verdadeiras máquinas raras. O design, os modelos que saíram de linha, as marcas de renome e os acessórios são coisas que não passam despercebidos pelos olhos dos amantes de carros antigos, atraindo jovens e adultos.

Para os fãs dessas relíquias que desejam apresentar seus carros a exposição é organizada por ordem de chegada e os automóveis devem ser fabricados até 1999, estarem limpos e em bom estado de conservação.

“Nosso objetivo é fazer com que o Shopping Boulevard se torne, cada vez mais, um espaço de experiências inesquecíveis. O encontro de carros é um evento com público cativo e a ideia é abrir o nosso espaço para que as pessoas compartilhem conosco suas vivências e memórias afetivas. É um prazer poder proporcionar mais essa programação, unindo conforto e segurança” destaca Isabella Colonna, coordenadora de Marketing do Shopping Boulevard.

Aos admiradores que desejam curtir o evento é necessário resgatar a sessão antecipadamente, no aplicativo do shopping. A entrada é gratuita e as vagas são limitadas.

Serviço:

Encontro de Carros Antigos – Shopping Boulevard

Data: 04 de fevereiro

Local: Shopping Boulevard – Estacionamento G3

Horário: 12h às 16h