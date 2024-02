Shopping Boulevard prepara programação infantil especial para o mês de fevereiro

O mês de fevereiro começou e as férias de verão estão chegando ao fim. Ainda assim, as crianças e adolescentes poderão aproveitar a programação especial que o Shopping Boulevard preparou para o mês da folia. Além da recreação infantil, o Teatrinho do Jujuba e o parque temático prometem entregar muita diversão para a criançada se divertir.

O Teatrinho do Jujuba, mascote do shopping, tem um encontro semanal, todos domingos do mês, no Palco Boulevard, sempre às 15h30. O evento é gratuito e, para garantir o acesso, basta baixar o aplicativo do shopping e resgatar o ingresso. Com peças como: Alice no país das Maravilhas, O Gato de Botas e Os Três Porquinhos, a diversão aos domingos está garantida. No dia 11/02, a programação é especial de carnaval e a peça O Baile de Máscaras de Romieu e Borbolieta acontecerá no Terraço Boulevard.

O Terraço Boulevard terá uma programação entre o sábado (10/02) e segunda-feira (12/02) de carnaval. O espaço fica no 6º piso do empreendimento e terá blocos consagrados, DJs e programação infantil, oferecendo uma folia com conforto e segurança para toda a família.

Além do encontro com o mascote Jujuba, as peças infantis e a recreação infantil, a Doceria do Garfield marca presença no Shopping Boulevard, na Praça de Eventos, trazendo muita diversão e opções de brinquedos para as crianças. Até o dia 09/04, o parque temático do gato mais famoso e preguiçoso do mundo será mais opção de entretenimento, oferecendo uma variedade de brinquedos como: cama elástica, carrossel, giro radical, casa do Garfield com escorregadores, tobogãs e espaços para tirar fotos incríveis. A atração é paga e funciona de segunda a sábado, das 10h às 21h30 e aos domingos, das 12h às 20h30.

Para Isabella Colonna, Coordenadora de Marketing do Shopping Boulevard, assegurar um espaço de diversão e entretenimento, com conforto e segurança para as crianças está entre os principais objetivos do shopping. “Trabalhamos sempre com a proposta de garantir entretenimento ao público infantil e suas famílias. No mês de fevereiro temos nosso evento de carnaval, mas sempre buscamos trazer uma programação especial para que todos possam curtir juntos, em um local tranquilo e seguro”. Destaca Isabella.

O Shopping Boulevard também tem opções de entretenimento para os pequenos, como: Brinkar (2º piso), Brinkey (2º piso) e Bambinni (1º piso).

Calendário do Teatrinho do Jujuba

04/02- Alice no país das Maravilhas

11/02- O Baile de Máscaras de Romieu e Borbolieta (Teatrinho Especial de Carnaval, o evento acontecera no Terraço Boulevard.)

18/02- O Gato de Botas

25/02- Os Três Porquinhos

Serviço:

Evento: Teatrinho do Jujuba

Datas: Aos domingos de fevereiro

Local: Palco Boulevard

Horários: 15h30

Evento gratuito – Resgate de sessão pelo aplicativo do Shopping Boulevard