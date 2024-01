Shopping Boulevard inaugura espaço cultural com exposição da escola de samba Herdeiros da Vila

Uma mostra que celebra as raízes de Vila Isabel, as próximas gerações e o legado do samba no bairro: A escola de samba mirim Herdeiros da Vila inaugurou, na última quarta-feira (17/01) uma exposição no Shopping Boulevard para celebrar o Carnaval. A mostra “Herdeiros da Vila: a Esperança de Oxalá” é uma celebração vibrante da festa popular carioca, que oferece uma visão cativante dos momentos significativos no epicentro do samba, até o dia 18 de fevereiro. O shopping fica na Rua Barão de São Francisco, 236 e a entrada para a exposição é gratuita.

A mostra fica na Galeria Boulevard, localizada no 2º piso, próximo ao fraldário do shopping. O espaço abrigará ao longo do ano diversas exposições e ativações culturais ligadas ao bairro e à região, além de celebrar manifestações artísticas diversas.

“Estamos muito felizes em inaugurar esse espaço cultural em nosso empreendimento. O bairro que abriga o nosso shopping tem uma importância história enorme para os cariocas, é considerado um dos berços do samba, terra de Noel Rosa e Martinho da Vila. Não podíamos inaugurar com exposição melhor que essa homenagem à Vila, uma das escolas mais importantes do carnaval carioca”, celebra Isabella Colonna, coordenadora de Marketing do Shopping Boulevard.

A mostra “Herdeiros da Vila” retratará momentos marcantes no berço do samba, como os ensaios de rua e do morro. Além de fotos históricas espalhadas pelo local, também estarão disponíveis cinco fantasias da agremiação para o próximo Carnaval, reforçando a importância das crianças para um mundo melhor com a proteção de Oxalá, um elo mágico com o samba “Gbalá – Viagem ao Templo da Criação”, criado originalmente para 1993 e que será reeditado pela Unidos de Vila Isabel neste ano.

“A Herdeiros da Vila, assim como a Unidos de Vila Isabel, quer estar sempre perto da sua comunidade. Por isso, nada melhor do que presentear os moradores da região com essa exposição cultural no principal centro de comércio do bairro. Vamos nos entregar à candura das crianças, resgatar a paz do criador e propagar essa mensagem juntos”, ressalta o presidente da escola mirim, Philipe Duarte.

As fotos da mostra proporcionam uma narrativa visual envolvente, capturando a essência do amor que une os membros e a comunidade desta escola de samba premiada. Ao capturar a atmosfera vibrante do samba, a exposição transcende a mera documentação visual. Ela se torna uma experiência sensorial que conecta o visitante emocionalmente com a tradição, a inovação e a paixão intrínseca à Unidos de Vila Isabel e a Herdeiros da Vila. Estas imagens não apenas contam histórias, mas também nos imergem no legado dessas escolas, destacando o papel vital que o samba desempenha na rica tapeçaria da cultura carioca.

Serviço

Exposição “Herdeiros da Vila: a Esperança de Oxalá”

Quando: De 17 de janeiro a 18 de fevereiro

Onde: Galeria Boulevard | 2º piso do Shopping Boulevard

Horários: Segunda a Sábado: 10h às 22h | Domingos e Feriados: 13h às 21h

Entrada: Gratuita