Shopping Aricanduva promove Oktoberfest, com uma explosão de sabores e tradição alemã

Para celebrar a chegada do período do Oktoberfest, o Centro Comercial Aricanduva, o maior centro de compras e entretenimento da América Latina, anuncia mais um evento que trará uma experiência única, o OktoberFest Aricanduva. O evento acontece nos dias 25, 26 e 27 de outubro e 1, 2 e 3 de novembro, no estacionamento do Shopping Interlar Aricanduva. A entrada é gratuita.

A celebração traz o melhor da gastronomia alemã com salsichões tradicionais, como Salsicha Cervelá, Schüblig, Weisswurst e Kalbsbratwurst, além de delícias como Eisbein, Currywurst, Strudels e a famosa torta alemã.

Os amantes de cerveja também terão a oportunidade de saborear uma variedade incrível de chopes, com várias torneiras para os apreciadores de uma boa bebida. Para tornar a programação ainda mais especial, o ambiente é pet friendly e oferece estacionamento gratuito.

E para completar a diversão, o evento contará com um repertório musical diversificado, incluindo rock nacional e internacional, flashbacks e músicas temáticas para agradar a todos os gostos.

Não perca! Diversão garantida para toda a família é no Centro Comercial Aricanduva!

Serviço:

“Oktoberfest Aricanduva” – Centro Comercial Aricanduva

Endereço: Av. Aricanduva, 5555 – Vila Matilde, São Paulo/SP.

Datas: 25, 26 e 27 de outubro e 1, 2 e 3 de novembro.

Horário de funcionamento do shopping: O shopping funciona todos os dias das 10h às 22h.

Estacionamento gratuito.