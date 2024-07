Shopping ABC traz Singular Space Play: atração de férias com atividades gratuitas

Este ano, o Shopping ABC surpreende novamente com o Singular Space Play, um evento que promete transformar as férias da garotada em uma verdadeira aventura espacial. De 5 de julho a 31 de agosto, a praça de eventos do shopping será o ponto central das atividades gratuitas e educativas, projetadas para crianças e jovens de até 14 anos.

Com uma temática espacial, as atrações foram cuidadosamente planejadas para proporcionar uma experiência imersiva e tecnológica, incluindo construção de naves, caça a ETs, e criações astrofísicas. Este ano, o evento expandiu suas atrações para incluir áreas dedicadas a adolescentes, garantindo diversão e aprendizado para todos.

“A escolha do tema se deve ao fato das crianças gostarem muito do assunto e pelo leque de atividades que podemos desenvolver, desde o lúdico até o conhecimento científico mais apurado. Com certeza, será possível agradar desde quem gosta de informações precisas sobre os astros até os visitantes que procuram uma experiência com ETs e naves espaciais fantásticas”, explica o supervisor de Mídias Digitais do Singular, Eduardo Zamborlini.

Entre as atrações está o Shiny Dots, permitindo aos visitantes construir a rota da sua nave espacial através da Via Láctea com LEDs que acendem na mão, sem fios e sem baterias. No Space Invaders, através de um detector de ETs, será possível encontrar os invasores que estão na cidade e, caso, a nave tenha algum problema no meio de uma galáxia distante, com o Painel de Comando, o piloto poderá consertar a sua instrumentação, fazendo dezenas de ligações até que todas as luzes do painel estejam acesas novamente e a jornada possa continuar.

Outra ação que promete muita aventura é o espaço Astro Kids, no qual será possível criar o seu próprio asteroide ou planeta, além de poder lançá-lo através de um acelerador de astros e, por último, mas não menos divertido, está o Rocket Fun, que permite a criação de um foguete de dobradura e com a possibilidade de lançá-lo com propulsão a jato.

Para os adolescentes, foi reservado o Singular Stars Odissey – uma experiência imersiva numa tela de 25 metros quadrados de LED de última geração, com som espacial e imagens impressionantes sobre o surgimento do universo, do planeta, da vida e da evolução.

“Em mais um ano, vamos receber uma atração de férias incrível e exclusiva aqui no shopping. O objetivo é que as crianças e jovens soltem a imaginação e a criatividade em atividades 100% educativas e lúdicas e se divirtam! Estamos ansiosos pois sabemos que será uma temporada incrível”, declara a gerente de marketing do Shopping ABC, Flavia Tegão.

Todas as atrações são gratuitas. O Shopping ABC está localizado na Avenida Pereira Barreto, 42, Vila Gilda – Santo André e o Singular Space Play funcionará de segunda a sábado, das 12h às 21h e aos domingos das 12h às 19h.

Serviço

Singular Space Play no Shopping ABC

Período: de 5 de julho até 31 de agosto

Local: Praça de Eventos – Piso 1

Atividades gratuitas e destinadas para crianças e jovens de até 14 anos

Shopping ABC

Endereço: Av. Pereira Barreto, 42, Vila Gilda – Santo André – SP