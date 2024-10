Shopping ABC traz atração inédita com estações de brincadeiras que marcaram gerações

Podem passar anos, mas existem jogos e brincadeiras que nunca saem da memória. Principalmente para os adultos, e melhor do que lembrar dessas nostalgias é apresentar essas brincadeiras que marcaram a infância para os pequenos. Pensando nessa experiência e momentos em família, no mês das crianças, o Shopping ABC é palco para a nova atração infantil ‘Brinquedos que contam histórias’.

Pela 1ª vez em um shopping center, a ideia da atração é fazer uma verdadeira viagem no tempo, apresentando ao público infantil e fazendo os adultos relembrarem da magia dos brinquedos que marcaram época, para que eles explorem e se divirtam juntos em estações lúdicas e temáticas. O espaço gratuito fica disponível de 4 a 20 de outubro, na Praça de Eventos no Piso 1, e conta com o apoio do Museu de Brinquedos de Petrópolis.

Dentro da atração, as famílias podem aproveitar estações com brinquedos representativos na infância, como a estação de Jogos de Tabuleiro, com os jogos Cara-Cara, Aquaplay e Pula-Pirata; estação de Games, com os tradicionais Atari e Super Mário Bross; a Brinquedoteca com brinquedos mais manuais como o ioiô, amarelinha, pião e marias-saquinhos. O espaço conta também com a estação Risque e Rabisque, onde pais e filhos podem colorir os painéis interativos juntos. Há ainda os espaços instagramáveis com um memorável Carrossel e Teatro com Fantoches e jogos interativos em painéis, como o Jogo da Memória, Cruzadinha e Racha Cuca.

“A atração permite que pais e filhos explorem cada estação juntos, em uma experiência que proporcione essa nostalgia aos adultos e novos conhecimentos e descobertas para as crianças, já que são brinquedos de muitas gerações”, celebra a gerente de marketing do Shopping ABC, Flavia Tegão.

A programação está disponível de domingo a sexta-feira, das 12h às 20h, e aos sábados e feriados, das 10h às 22h, com sessões de aproximadamente 20 minutos e sujeitas a alterações de horários. O regulamento pode ser consultado pelo site shoppingabc.com.br.

Serviço

Atração ‘Brinquedos que contam Histórias’ no Shopping ABC

Data: de 4 a 20 de outubro

Horário: de domingo a sexta-feira, das 12h às 20h, e aos sábados e feriados, das 10h às 22h, com sessões de aproximadamente 20 minutos e sujeitas a alterações de horários.

Local: Praça de Eventos no Piso 1.

Atividade gratuita. A classificação é livre, mas é obrigatória a presença de um responsável maior de 18 anos acompanhando os participantes menores de idade.

Shopping ABC

Endereço: Av. Pereira Barreto, 42, Vila Gilda – Santo André – SP