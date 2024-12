Shopping ABC se destaca como ‘Top Shopping Center’ no Prêmio ABC 2024

O Shopping ABC conquistou o prêmio de ‘Top Shopping Center’ na 12ª edição do Prêmio ABC, realizada na noite desta terça-feira (3), em São Caetano. O empreendimento, que participa do evento desde a 6ª edição, se destacou ao inscrever cases em 12 categorias e levou para casa o troféu ‘lobo’, como é conhecido, reforçando o impacto de suas ações em parceria com colaboradores e comunidade.

A premiação, promovida pela ABCCOM, reúne as principais empresas e profissionais da cadeia produtiva de marketing e comunicação do Grande ABC. O shopping ainda levou para casa outros 20 troféus, entre eles de ouro, prata e bronze, pelos cases como em Ouro, na categoria ‘Melhor Projeto com Novas Tecnologias’, o case Vend.Aí: Solução de Vendas Online, com IA e Logística Integrada; em Prata, em Melhor Ação ESG, as ações sustentáveis do empreendimento e Bronze, na categoria Melhor Estratégia de Patrocínio e Parcerias, o grande sucesso do Evento “Café e Prosa” no Dia Internacional da Mulher (confira lista completa abaixo).

Este ano, o Prêmio ABC, que contou com mais de 100 empresas e quase 500 inscrições de cases, celebra as melhores práticas do setor e tem se consolidado como um evento importante no marketing regional. Em 2024, o Shopping ABC também teve um papel expressivo como patrocinador do evento, além de apoiar, pela primeira vez, o Prêmio ABC Influencers.

“Essa edição ficou marcada por um grande número de inscrições e pela alta qualidade dos cases apresentados, o que reflete a força do marketing e varejo no Grande ABC e o impacto positivo das ações promovidas por marcas e influenciadores locais. O Shopping ABC conta com uma longa trajetória de participação e engajamento no prêmio e na região, não apenas como um centro comercial, mas como um hub de networkings e conexões”, destaca a gerente de marketing do Shopping ABC, Flavia Tegão.

Confira lista completa abaixo:

Lobo de Ouro – Top Shopping Centers (Shopping ABC)

Ouro – Melhor Projeto com Novas Tecnologias (Vend.Aí: Solução de Vendas Online, com IA e Logística Integrada)

Prata – Melhor Ação ESG (Ação Dia Internacional da Síndrome de Down 2024)

Prata – Melhor Ação ESG (Ações Sustentáveis)

Prata – Melhor Ação ESG (Campanha Dia das Mães 2024 com a ONG Amigos do Bem)

Prata – Melhor Ação ESG (Campanha de Doação de Sangue)

Prata – Melhor Estratégia de Campanha Promocional (Campanha Dia dos Namorados 2023)

Prata – Melhor Estratégia em Eventos B2C (Evento Singular City Play 2023)

Prata – Melhor Estratégia em Eventos B2C (Evento Arena Gloob)

Prata – Melhor Projeto Especial (Singular City Play)

Bronze – Melhor Ação ESG (Feira do Adoção de Pets)

Bronze – Melhor Ação ESG (Santander Track&Field Run 2023)

Bronze – Melhor Ação ESG (Campanha SOS Rio Grande do Sul 2024)

Bronze – Melhor Ação/Campanha com Influenciadores (Amigo Secreto com Influenciadores)

Bronze – Melhor Estratégia de Campanha Promocional (Campanha Dia dos Pais 2023)

Bronze – Melhor Estratégia de Campanha Promocional (Campanha Dia das Mães 2024)

Bronze – Melhor Estratégia de Lançamento de Produto ou Serviço (Vend.Aí: Solução de Vendas Online, com IA e Logística Integrada

Bronze – Melhor Estratégia de Patrocínio e Parcerias (Evento “Café e Prosa” – Dia Internacional da Mulher)

Bronze – Melhor Estratégia de Patrocínio e Parcerias (Evento Singular City Play 2023)

Bronze – Melhor Performance em Vendas ou E-Commerce (Campanha Natal 2023)

Bronze – Melhor Projeto Especial (Desfile “ABC Fashion Carpet” – Edição 2023)