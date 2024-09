Shopping ABC reinaugura Praça Pet com espaço exclusivo para refeição

Mantendo seus serviços Pet Friendly, o Shopping ABC reinaugura a Praça Pet, que além de oferecer todo conforto aos amigos de quatro patas, ainda proporciona que seus tutores possam se alimentar ao lado dos seus melhores amigos.

Localizada no Piso Térreo, mais próximo da Praça de Alimentação, além das mesas para alimentação, o local ainda oferece potes para água e ração, porta bandejas, régua para medir os animais e saco higiênico coletor para manter o espaço limpo e confortável para descansarem após o passeio.

Para que o local funcione da melhor forma possível, é necessário a permanência do tutor do pet durante toda a estadia no local. Vale ainda lembrar que por lei, os pets não podem acessar as praças de alimentação em shoppings, por isso, a Praça Pet se torna um ambiente acolhedor e carinhoso com os animais.

“Os pets são sempre muito bem-vindos e estamos, cada vez mais, trazendo novidades para recebê-los com seus donos. Além de todos os espaços oferecidos pelo shopping, temos os quiosques com itens exclusivos para venda que tornam o passeio em família ainda mais completo”, detalha Flavia Tegão, gerente de marketing do Shopping ABC.

Além da Praça Pet, o empreendimento também disponibiliza outros serviços pet friendly como empréstimo de carrinhos para cães e gatos, um ponto de arrecadação de lacres de latinhas de alumínio e tampas de garrafas PET, destinados à castração de animais, e feiras de adoção para que os pets encontrem um novo lar seguro e cheio de amor.

A Praça Pet funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 20h.

Serviço

Praça Pet no Shopping ABC

Local: Piso Térreo – em frente ao Carrefour Express

Acesso gratuito aos clientes