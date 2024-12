Shopping ABC recebe nova campanha de doação de sangue

Com o objetivo de sensibilizar a população, principalmente, neste fim de ano, o Shopping ABC recebe mais uma importante edição da campanha de doação de sangue, em parceria com a ONG Amor Se Doa. O encontro acontece nos dias 5 e 6 de dezembro, das 9h às 15h, e a ação beneficia os hemocentros da região que estão com os estoques defasados.

Um dos alertas sobre a importância da doação de sangue vem da regional do Grande ABC da Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue). A preocupação está no estoque para 10 dias, quando o ideal seria de pelo menos 15 a 20. A associação reforça que o alerta precisa ser ainda maior, para os doadores de todos os grupos sanguíneos, O, A, B e AB.

“A doação de sangue é um gesto simples, rápido e seguro, e o shopping busca sempre ser esse facilitador para as pessoas que querem doar. Sempre tivemos números muito importantes e esperamos que essa edição seja ainda melhor”, destaca a gerente de marketing do Shopping ABC, Flavia Tegão.

A ONG Amor Se Doa é responsável por salvar mais de 130 mil vidas desde 2018, com mais de 40 mil bolsas de sangue já coletadas.

Os interessados em doar precisam estar bem de saúde e não ter apresentado sintomas respiratórios ou febre no último mês. Essas e outras informações sobre o preparo da doação e acesso para o agendamento prévio, devem ser conferidos pelo site https://www.sympla.com.br/produtor/amorsedoa.

Serviço

Doação de Sangue no Shopping ABC, em parceria com a ONG Amor se Doa

Datas: 5 e 6 de dezembro (quinta e sexta-feira)

Horário: das 9h às 15h (mediante a agendamento prévio)

Local: Piso térreo, próximo à entrada principal