Shopping ABC recebe Instituto Caramelo em feira de adoção neste sábado

Eles são carinhosos, amigos verdadeiros e querem celebrar o Dia Nacional dos Animais, 14 de março, com a esperança de encontrarem um novo lar! O Shopping ABC recebe, mais uma edição, da feira de adoção, em parceria com o Instituto Caramelo, neste sábado (16), das 10h às 18h, no Piso Térreo, próximo à entrada principal.

Ao todo, são 37 animais, entre cães e gatos, filhotes e adultos, que buscam um lar digno e cheio de amor. Para chegar na nova família e somar momentos felizes, todos os bichinhos já estão castrados, vacinados e vermifugados. “Adotar um animal de estimação é assumir um compromisso e requer novas responsabilidades diárias. Mas em paralelo, vão ganhar um novo melhor amigo que está pronto para rechear a casa com muita alegria”, comenta a gerente de marketing do Shopping ABC, Flavia Tegão.

Os interessados em fazer a adoção passam por uma entrevista e assinam um termo de compromisso da guarda responsável, se comprometendo em garantir o cuidado necessário aos peludos por toda a vida. Para adotar é preciso ter mais de 21 anos e apresentar documento original com foto e comprovante de residência.

A feira é uma parceria com o Instituto Caramelo, fundado em 2015, a partir da união de um grupo de pessoas em prol do propósito de cuidar bem e adotar bem cada animal. Atua principalmente no resgate de animais feridos ou em situação de risco, recuperação e adoção, mantendo com cerca de 300 animais, entre cães e gatos, todos resgatados das ruas, onde eles são protegidos, alimentados e aguardam pela chance de serem adotados.

Além disso, quem passa diariamente pelo empreendimento também encontra um espaço dedicado para os amigos de quatro patas. Entre os serviços direcionados para este público está a Praça Pet, que além de oferecer todo conforto, proporciona que os tutores possam se alimentar ao lado dos seus melhores amigos, serviços de empréstimo de carrinhos pets, saquinhos higiênicos, além de ser um ponto de arrecadação de lacres de latinhas de alumínio e tampas de garrafas pet, destinadas à castração de animais.

Serviço

Feira de adoção de pets no Shopping ABC, em parceria com o Instituto Caramelo

Data: 16 de março, sábado

Horário: das 10h às 18h

Local: Piso Térreo, próximo a entrada principal