Shopping ABC dá boas-vindas ao Natal com ‘Brincadeiras no Vilarejo’ e oficinas temáticas

Quem nunca quis saber como é a verdadeira casa do Papai Noel? Este ano, o Shopping ABC se transforma na residência oficial do bom velhinho e inaugura sua decoração com o tema ‘Brincadeiras no Vilarejo’, que chega ao shopping nesta sexta-feira (15), e apresenta ambientes cenográficos que inspiram a magia dessa época, além de levar os visitantes a uma verdadeira viagem na casa do Bom Velhinho, com cozinha, sala de estar, banheiro e até celeiro!

Esse verdadeiro vilarejo natalino proporciona uma experiência imersiva que convida as famílias a explorar cenários lúdicos e interativos, recriando a vila encantada do Papai Noel. Entre as atrações principais, está a tradicional árvore de Natal com oito metros de altura, iluminada por LEDs que levam o público aos espaços ricos em detalhes planejados para despertar a imaginação e a nostalgia dessa época do ano. As crianças também podem se divertir nas tinas giratórias e no balanço, ou ainda na casa com escorregador, que promete garantir momentos divertidos em família.

Também no dia 15 de novembro, às 15h, está marcada a chegada do anfitrião dessa festa! O Papai Noel desfila pelo empreendimento, abrindo oficialmente a programação de Natal e depois fica a postos para receber a criançada e suas cartinhas, ao lado do tradicional Trono Pet.

A diversão não para por aí! Neste dia, estão abertas as oficinas temáticas para os pequenos, em parceria com a Dona do Doce, trazendo uma atividade exclusiva: a decoração de bolachas natalinas.

“O Natal do Shopping ABC, este ano, traz um ambiente clássico, tradicional natalino, com as cores vibrantes dessa época e a magia que está nos detalhes da decoração. Toda programação, desde a chegada do Papai Noel, atividades pelo mall e as oficinas visam proporcionar momentos mágicos em família, nas quais, todos podem participar em cada ambiente encantado”, destaca a gerente de marketing do empreendimento, Flavia Tegão.

Serviço

Natal no Shopping ABC – ‘Brincadeiras no Vilarejo’

Período: de 15 de novembro até 24 de dezembro

Locais: Praça de Eventos do Piso Térreo e Piso 1.

Atividades gratuitas.

Papai Noel

Período: de 15 de novembro até 24 de dezembro

Local: Trono do Papai Noel e Trono Pet, localizados no Piso Térreo, próximo à entrada principal

Oficina natalinas, em parceria com a Dona da Doce

Datas: 15, 16, 17, 20, 23, 24, 30 de novembro e 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 de dezembro.

Local: Praça de Eventos – Piso 1

O regulamento de participação estará disponível em shoppingabc.com.br.

Vagas limitadas.

Shopping ABC

Endereço: Av. Pereira Barreto, 42, Vila Gilda – Santo André – SP