Shopping ABC busca um lar para 30 pets em novo evento de adoção neste sábado

No mês em que se comemora o Dia Nacional dos Animais, o Shopping ABC recebe uma nova edição do evento de adoção de cães e gatos, neste sábado, dia 22 de março. Em parceria com o Instituto Caramelo, 30 pets buscam um novo lar, das 10h às 18h, no Piso Térreo/ PB, próximo à entrada principal do shopping.

Os interessados em levar para a casa um novo melhor amigo precisam passar por uma entrevista e assinar um termo de compromisso de guarda responsável, se comprometendo a assegurar o cuidado necessário com o animal por toda a vida. Para a adoção, é necessário ter mais de 21 anos e apresentar documento original com foto e comprovante de residência. Todos os cães e gatos disponíveis para adoção são castrados, vacinados e vermifugados.

“O evento de adoção de pets é uma oportunidade de conectar a região com a causa do bem-estar animal, criando um ambiente de conscientização, carinho e muitas histórias lindas de novos encontros. Além de oferecer um lar para animais, esse tipo de evento fortalece o vínculo entre as pessoas e a responsabilidade social”, comenta a gerente de marketing do Shopping ABC, Flavia Tegão.

O empreendimento também disponibiliza serviços pet friendly como a Praça Pet, que oferece conforto para que os tutores possam se alimentar ao lado de seus melhores amigos, além de serviços de empréstimo de carrinhos para cães e gatos, saquinhos higiênicos e um ponto de arrecadação de lacres de latinhas de alumínio e tampas de garrafas PET, destinados à castração de animais.