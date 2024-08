Pelo segundo ano consecutivo, o Shopping ABC apoia a campanha ‘O Seu Pezinho Virou Pezão’, iniciativa que visa arrecadar tênis, sandálias e chinelos infantis, novos ou usados, em bom estado de conservação, para serem doados. O ponto de coleta fica disponível até o dia 25 de agosto na Loja Pezinho e Cia, localizada no piso 2 do empreendimento.

O projeto conta com a parceria da APAE, (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), referência no atendimento especializado nas áreas de assistência social, educação e saúde à pessoa com deficiência. A organização ressalta que, para muitas crianças, um par de sapatos representa muito mais do que conforto. Ele pode ser um instrumento essencial para promover um desenvolvimento saudável e uma vida com mais dignidade, ajudando a garantir que cada criança tenha a oportunidade de crescer com plena confiança e bem-estar.

Este ano, a meta é superar o resultado da primeira edição, com o objetivo de arrecadar aproximadamente 2.500 pares de sapatos até o final da campanha. Todos os pares recebidos serão cuidadosamente separados e embalados antes de serem entregues às unidades da APAE. A organização, por sua vez, se encarregará da distribuição para as crianças assistidas pela entidade.

“Estamos muito felizes em fazer parte novamente dessa mobilização. Superar a arrecadação do ano passado é uma meta importante, pois acreditamos que cada par de sapatos pode transformar a vida de uma criança, oferecendo mais conforto e dignidade. Contamos com a colaboração de todos para fazer desta edição um grande sucesso”, comenta a gerente de marketing do Shopping ABC, Flavia Tegão.

A campanha recebe calçados de todas as numerações e fica disponível no empreendimento durante o horário de funcionamento do shopping.

Serviço

Campanha ‘Seu Pezinho Virou Pezão’ do Shopping ABC

Período: até 25 de agosto

Horário: das 10h às 22h

Local: loja Pezinho e Cia, no Piso 2.

Shopping ABC

Endereço: Av. Pereira Barreto, 42, Vila Gilda – Santo André – SP