Shopping ABC anuncia a chegada do L’Entrecôte de Paris

A rede de restaurantes L’Entrecôte de Paris, conhecida por trazer ao Brasil o conceito de prato único, inaugura sua 14ª unidade no formato de salão, desta vez, no Shopping ABC. O restaurante, que abre suas portas, nesta terça-feira (17), promete oferecer uma experiência gastronômica única, inspirada nos tradicionais bistrôs franceses.

Com capacidade para 54 lugares, o ambiente moderno e acolhedor foi cuidadosamente projetado para proporcionar uma imersão na culinária francesa. Será a primeira unidade no estado de São Paulo a ter o novo projeto arquitetônico, após um rebranding da marca realizado este ano.

O cardápio traz o icônico Entrecôte com molho secreto, acompanhado por batatas fritas crocantes, além de uma seleção de entradas, como steak tartare, queijo brie, saladas e burrata de búfala. Os amantes de sobremesas também poderão degustar clássicos franceses, como o crème caramel (pudim) e o mille feuilles Eiffel (mil-folhas).

Divulgação/ Instagram @lentrecotedeparis

“A chegada do L’Entrecôte de Paris reforça nosso objetivo em oferecer experiências gastronômicas diferenciadas aos nossos clientes. O restaurante traz um conceito único, alinhado ao nosso compromisso de diversificar e qualificar ainda mais o mix de opções disponíveis no empreendimento”, afirma Flavia Tegão, gerente de marketing do Shopping ABC.

Além do L’Entrecôte de Paris, o empreendimento celebra também outras inaugurações gastronômicas deste ano, como OUE Sushi, que chegou na última semana, e destaca sua culinária oriental contemporânea e pratos que mesclam influências internacionais, e a cafeteria instagramável We Coffe, inaugurada em julho. O shopping também conta com outras marcas tradicionais em seu mix, como Jangada, Pecorino, Cimer Bristot, Calle 54 e Outback.

Serviço

L´Entrecôte de Paris – Shopping ABC

Local: Piso Loft

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 12h às 15h30 e das 18h às 22h.

Telefone: (11) 91472-2717

Instagram: @lentrecotedeparissantoandre