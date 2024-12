Shopping ABC amplia horário de funcionamento para o Natal

Devido às tradicionais compras de Natal, o Shopping ABC, que este ano trouxe a casa do Papai Noel como decoração natalina especial, amplia seu horário de funcionamento para conforto e flexibilidade dos clientes. O objetivo é o de atender o fluxo de consumidores que buscam o empreendimento e seu mix de lojas para os presentes natalinos.

De 20 a 23 de dezembro, as lojas e quiosques funcionam das 10h às 23h, e alimentação, das 11h às 23h, com exceção do dia 22, domingo, que o mix de lojas recebe os clientes das 12h às 20h e a alimentação, das 11h às 22h. Já nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas das festas, o shopping fica disponível das 10h às 18h e nos dias 25 e 1º de janeiro, as lojas estarão fechadas, mas o empreendimento permanece aberto para atender os clientes, com o funcionamento facultativo das operações de alimentação.

O cinema também adota horários especiais: dias 24 e 31 de dezembro, permanece fechado, mas dias 25 e 1º de janeiro, abertura a partir das 16h30, com destaque para as estreias de Sonic 3 e O Auto da Compadecida.

Em seguida, nos dias 26, 27, 28 e 30 de dezembro, o shopping volta a funcionar no horário convencional, das 10h às 22h, somente no dia 29, que o centro de compras funciona das 14h às 20h.

Quem escolher o Shopping ABC neste período pode ainda participar da promoção de Natal. Até o dia 31 de dezembro, a cada 500 reais em compras o cliente, além de concorrer a um Tiggo 8 PRO, da CAOA Chery, de 7 lugares.

Serviço

Campanha promocional “Natal é mais Natal com…”

Período: até 31 de dezembro

Mecânica: a cada 500 reais em compras, o cliente participa do sorteio de um Tiggo 8 PRO.



Natal no Shopping ABC – ‘Brincadeiras no Vilarejo’

Período: até 24 de dezembro

Locais: Praça de Eventos do Piso Térreo e Piso 1.

Atividades gratuitas.